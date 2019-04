Învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, sărbătoarea bucuriei. CÂTE ZILE ŢINE, DE FAPT, PAŞTELE Invierea Domnului, numita si sarbatoarea Pastilor, adica ziua in care raul si viclenia vor fi lasate deoparte, imbracand haina adevarului si a bucuriei, este cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Este sarbatoarea care a adus omenirii speranta mantuirii si a vietii vesnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Pastele a fost sarbatorit inca din epoca apostolica. Paste vine din ebraicul pesah - trecere. Pastele evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea Rosie, din robia Egiptului in pamantul fagaduintei, Canaan. Pastele crestinilor este, in primul rand, sarbatoarea Invierii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

