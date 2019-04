Invie Traditia: Targurile de Paste au inceput deja in Bucuresti

Invie Traditia, magazinul online de produse traditionale romanesti care sustine artizanii romani si mestesugurile autohtone originale, a organizat incepand de luni, 15 aprilie un targ dedicat artei populare. Expozitia cu vanzare va avea loc pana in data de 25 aprilie 2019.



Intrarea este gratuita, iar iubitorii de produse autentice romanesti sunt asteptati in showroom-ul din Strada Mihai Eminescu nr. 142.



Targul va fi deschis zilnic intre orele 9:00 - 18:00 si ofera oaspetilor sansa de a achizitiona articole aduse din toate colturile tarii, care nu se mai gasesc in alte locuri…