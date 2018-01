Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Carles Puigdemont, autoexilat in Belgia de la sfarsitul lui octombrie 2017, aspira din nou la sefia administratiei regionale, insa risca sa fie arestat si plasat in detentie provizorie pentru ''rebeliune'', ''insurectie'' si ''deturnare de fonduri'' daca se va intoarce in Spania.Intrebat…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Procuratura spaniola a anuntat ca va cere arestarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in cazul in care acesta va calatori, luni, din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Liderul separatistilor catalani Carles Puigdemont a declarat vineri ca poate conduce Catalonia si din Belgia pentru a evita astfel sa fie intemnitat la intoarcerea sa in Spania, unde este urmarit de justitie dupa tentativa esuata de proclamare a independentei regiunii fata de Spania, relateaza AFP.…

- Fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont i-a solicitat sambata guvernului spaniol sa ii permita sa revina in Spania astfel incat el sa poata fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii Catalonia, din 23 ianuarie, transmite Reuters. Puigdemont, care a condus…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a declarat marti la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-si asume riscul' de a reveni in…

- Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în sala de conferințe a unui hotel de la periferia orașului Bruges, Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia. El este convins ca alegerile „vor ratifica” dorința de independența a regiunii.…

- Liderul catalan aflat in exil dupa declararea independenței in Catalonia, a fost obligat sa se prezinte in fața justiției blegiene, aceasta find condiția pentru lasarea sa in libertate. Procurorii belgieni au stabilit ca mandatul de arestare trebuie operat, ceea ce inseamna ca nu i se acorda…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont va avea, astazi, prima audiere in fata magistratilor belgieni care vor decide daca va fi trimis sau nu in Spania, scrie digi24.ro.Carles Puigdemont este obligat sa se prezinte la audiere.

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont a declarat intr-un interviu publicat luni in cotidianul belgian Le Soir ca ramane posibila o alta solutie decat independenta in regiunea sa, asigurand ca 'este in continuare pentru un acord' cu Spania, relateaza AFP.'Sunt dispus si am fost intotdeauna…

- Carles Puigdemont si presedinta parlamentului Cataloniei Carme Forcadell au depus o plângere împotriva Madridului la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), relateaza vineri AFP. "Curtea confirma ca au fost depuse patru plângeri" din partea unor…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont a anunțat joi la Bruxelles crearea unei 'structuri stabile' care sa coordoneze din Belgia guvernul sau pe care-l considera 'legitim' și a stabilit o 'foaie de parcurs' ce are ca obiectiv victoria secesionismului catalan la alegerile anticipate din 21 decembrie,…

- Tribunalul Constitutional spaniol a anulat miercuri declaratia unilaterala de independenta adoptata pe 27 octombrie de parlamentul regional catalan si a decis de asemenea formularea unui denunt pentru nesupunere civica împotriva lui Carme Forcadell, fosta presedinta a acelui legislativ - între…

- Juncker respinge ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva separatiștilor catalani. 'Nu vad ca statul de drept sa fie incalcat de catre autoritațile spaniole. Cred mai degraba ca incalca legea aceia care nu respecta ordinea constituționala spaniola', a spus Juncker…

- Carles Puigdemont, liderul catalan, si alti fosti patru ministri ai Guvernului regiunii Catalonia s-au predat duminica politiei belgiene, informeaza The Independent, citat de gandul.info. Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont, urmarit de justiția din Spania, care intenționeaza sa obțina extradarea acestuia din Belgia, va fi cap de lista la partidul sau, la alegerile regionale anticipate care ar urma sa aiba loc in Catalonia la 21 decembrie, a anunțat formațiunea sa, Partidul…

- Intr-un comunicat, procurorii de la Bruxelles au indicat ca omologii lor federali le-au remis mandatele pentru Carles Puigdemont si patru dintre colegii sai in temeiul legaturii care exista intre cei cinci politicieni catalani si Bruxelles. Fostul presedinte si fostii membri ai cabinetului…

- Posibilitatea ca fostul lider catalan Carles Puigdemont sa obtina azil in Belgia si inclusiv in Uniunea Europeana este "destul de mica", deoarece faptul ca el este judecat in Spania "nu este suficient pentru a dovedi ca drepturile sale ii sunt incalcate", a declarat sambata Stefan Kok, lector la…

- Liderul catalan destituit, Carles Puigdemont, a lansat sambata un apel, din Bruxelles, pentru un front politic unit in alegerile regionale din 21 decembrie care sa continue efortul de independenta fata de Spania si pentru a protesta impotriva arestarii fostilor membri ai guvernului regional, informeaza…

- Curtea Naționala a Spaniei a emis vineri un mandat european de arestare pe numele premierului destituit al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, informeaza DPA. Aceeași instanța a emis mandate similare și pentru patru foști miniștri din guvernul regional catalan. Toți cei cinci se afla in…

- Justitia spaniola se pregateste sa ceara Belgiei, vineri, predarea presedintelui separatist destituit Carles Puigdemont - dupa incarcerarea celor opt membri ai Guvernului sau - vizat de o ancheta penala in urma proclamarii independentei Cataloniei, relateaza AFP, citat de News.ro

- Opt fosti ministri ai Guvernului regional din Catalonia au fost arestati, joi, dupa audierile ce au avut loc in cadrul Curtii Supreme din Spania, informeaza BBC News Online. Pe parcursul zilei de joi, procurorii au cerut Curtii Supreme sa emita mandate de arestare pe numele a noua fosti…

- Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, magistratilor instantei supreme sa emita un mandat european de arestare pentru liderul separatist catalan destituit Carles Puigdemont, dupa ce acesta nu a comparut in fata instantei la o audiere programata in cursul diminetii, anunta Reuters.

- Update: Parchetul spaniol a cerut joi emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului premier catalan Carles Puigdemont si a patru dintre fostii sai ministri, dupa ce ei nu s-au prezentat la audierea premergatoare unei posibile inculpari pentru declaratia de independenta adoptata…

- Noua membri ai administrației catalane, demisa de guvernul de la Madrid, au depus joi marturie sub acuzațiile de razvratire, rebeliune și proasta intrebuințare a fondurilor publice, informeaza Agerpres. Parchetul a recomandat ca unul dintre ei, Santi Vila, care a demisionat din guvernul…

- Daca liderul catalan destituit Carles Puigdemont nu se va prezenta in instanta, procedura normala prevede ca impotriva sa sa fie emis un mandat de arestare, a declarat presedintele Curtii Supreme a Spaniei, joi, scrie AGERPRES, citand Reuters. Citeste si: Dan Voiculescu, cerere BOMBA. Cum…

- Procesul impotriva fostului șef al executivului catalan Carles Puigdemont și altor membri ai cabinetului sau destituit va incepe joi la Madrid, in contextul in care Puigdemont se afla inca la Bruxelles. ...

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont este convocat de justitia spaniola, dar el cere de la Bruxelles, unde s-a instalat impreuna cu o parte din guvernul sau destituit de Madrid, garantia unui proces impartial inainte de orice intoarcere a sa in Spania, relateaza AFP si France 24, scrie agerpres.ro. …

- Carles Puigdemont și alți 13 membri ai guvernului sau au fost citați de Curtea Suprema a Spaniei sa se prezinte in fața instanței, pana la sfarșitul acestei saptamani și sa depuna un depozit de 6,2 milioane de euro pentru acoperirea eventualelor daune, scrie BBC News. Curtea Suprema din Spania i-a cerut…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care se afla in Belgia, a fost chemat in mod oficial sa depuna marturie la Curtea Suprema din Spania in cursul zilei de joi. Instanta a inceput sa proceseze acuzatiile de rebeliune si utilizare abuziva a fondurilor publice formulate de catre procurori impotriva…

- Oficiali ai Guvernului spaniol au anuntat, luni, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont a plecat la Bruxelles, in contextul in care un oficial belgian a semnalat ca Puigdemont ar putea sa primeasca azil politic in Belgia, relateaza site-ul cotidianului The Independent, transmite mediafax.ro. Vizita…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont se afla luni la Bruxelles pentru o reuniune cu 'lideri flamanzi', scrie cotidianul spaniol El Periodico, preluat de La Libre Belgique, o informatie confirmata ulterior pentru AFP de o sursa guvernamentala spaniola.Potrivit cotidianului El Periodico,…

- Procurorul general al Spaniei a anuntat, luni, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, alaturi de alti fosti oficiali ai regiunii, vor fi acuzati de rebeliune. Masura a fost luata dupa ce Parlamentul regional a adoptat o declaratie de independenta fata de Spania. Potrivit zf.ro, saptamâna…

- Mii de oameni s-au adunat, duminica, pe strazile din Barcelona pentru a sustine unitatea Spaniei si pentru a manifesta impotriva independentei regiunii catalane.Guvernul de la Madrid a decis, vineri seara, dizolvarea executivului catalan, condus de Carles Puigdemont, si a Parlamentului…

- Fostul vicepremier al Guvernului regional catalan, Oriol Junqueras, a subliniat, duminica, ca Puigdemont este si va ramâne liderul Cataloniei, iar masurile Guvernului spaniol sunt antidemocratice, relateaza El Mundo, potrivit Mediafax. ”Carles Puigdemont este si va ramâne…