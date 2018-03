Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a declarat ca Riadul si Moscova iau in considerare un acord pe termen lung pentru extinderea aliantei pe termen scurt de reducere a livrarilor de petrol, care a fost realizata in ianuarie 2017, dupa prabusirea preturilor titeiului. ”Lucram sa trecem de la…

- Uber Technologies a convenit vanzarea afacerilor sale de pe piata din sud-estul Asiei companiei concurente Grag, dupa o concurenta costisitoare, marcand a doua retragere a companiei americane de pe o piata asiatica, transmite Reuters, citat de News.ro.

- Magazinul Lidl va vinde in viitor și mașini. Piața va fi echipata cu aproximativ 10.000 de mașini pe an, in special diesel-ul BMW, dupa cum relateaza revista economica germana manager magazin , citand surse corporatiste, in noul sau numar din 23 martie. Modelul afacerii cu mașini este interesant, pentru…

- A crescut ca manager in multinationale, unde a invatat sa vanda snackuri, bauturi racoritoare si mai apoi branzeturi, iar acum conduce producatorul celui mai vandut brand de lactate din romania: Napolact. Cornel Caramizaru este romanul pe care FrieslandCampina, un gigant cu afaceri de peste 12 miliarde…

- Datele Eurostat arata ca Romania se claseaza pe ultimul loc intr-un clasament privind costurile pe un hectar arabil din tarile Uniunii Europene, cu 1.958 de euro pe hectar, ceea ce inseamna 19 eurocenti pe metrul patrat, adica mai putin de 1 leu metrul patrat.

- FC Viitorul este gata sa se desparta de un alt jucator ce a pus umarul la cucerirea titlului sezonul trecut. Constantenii au anuntat ca negociaza direct, in aceste zile, transferul lui Aurelian Chitu in Coreea de Sud, la Daejeon, formatie de liga secunda.Tratativele sunt extrem de avansate si sunt sanse…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, la Targu Mures, ca in ultimul an comertul dintre Romania si Ungaria a ajuns la aproape 8 milioane de euro si ca, dupa Germania, Romania e a doua ca piata de export pentru Ungaria. "Guvernul…

- Romania este statul cu cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana. Un hectar s-a vandut in tara noastra, in 2016, cu peste 1950 de euro, arata datele publicate de Eurostat. La polul opus, Olanda a fost tara cu cel mai scump teren arabil. Aici, pentru un hectar s-au scos din…

- Avizul negativ al BNR pentru preluarea Bancii Romanesti franeaza extinderea OTP Bank care urmarea ca prin achizitii si crestere organica sa ajunga la o cota de piata de 7-8% in Romania si sa urce in top 10 cele mai mari banci din Romania. In piata bancara era vehiculat de multa vreme faptul ca ungurii…

- Piata de periferice de gaming este probabil cea care a inregistrat cea mai mare crestere in ultimii ani, atunci cand vorbim despre PC-uri si componente pentru acestea, insa in ciuda faptului ca jucatori noi au incepuit sa se ridice, Logitech ramane unul dintre cei mai populari. Motivul este desigur…

- Ați auzit, probabil de sute de ori, ca viața bate filmul. Da, dar cand in pelicula joaca peste un miliard de oameni, e și mai tare, nu? In 2000, domnișoara Xue ajunge la Qingdao, unde se pozeaza in fața monumentului din ”Piața 4 Mai”. In 2000, domnul Ye ajunge la Qingdao, unde se pozeaza in fața monumentului…

- Peste 90% din totalul creanțelor impotriva RAFO Onești (305 milioane lei) aparțin fostului acționar majoritar al companiei, Petrochemical Holding, grup inregistrat in Austria și controlat de omul de afaceri rus Iakov Goldovski. In sarcina cumparatorului va fi instituita obligația de a desfașura activitați…

- Victoria mare obținuta de baschetbaliștii alb-violeți la București cu Steaua a fost continuata cu inca un succes in fața unui adversar redutabile. BC SCM Timișoara a ajuns la cinci succese consecutive in Liga Naționala dupa 86-74 (50-38) cu CSM Oradea. Banațenii au condus pe tabela in majoritatea timpului.…

- Piata imobiliara este in expansiune in municipiul Constanta. Pe strada Atelierelor va fi ridicat un imobil de patru etaje, cu destinatia de locuinte si spatii comerciale la parter. Societatea Biodam SRL a primit, pe data de 6 martie, Certificatul de urbanism nr. 678, pentru "Construire Imobil S P 4e…

- Am un text pe care il reiau uneori, cam cand se ingradesc traseele mijloacelor de transport in comun . Articolul militeaza pentru eliberare, nu limitare, și atrage atenția ca tramvai ingropat = metrou. Dar lui nu i se acorda atenție, ca sa nu-și aminteasca bucureștenii de sloganul din Drumul Taberei:…

- Piata de wearables pare sa se fi stabilizat in ultimii cativa ani, cu dispozitivele care monitorizeaza efortul, precum bratarile inteligente, in topul vanzarilor, atentia fiind departata de ceasurile dedicate cu Android Wear. Huawei, producatorul unuia dintre cele mai interesante modele de smartwatch,…

- Vanzarile bune inregistrate in ultimul trimestru al anului trecut de ultimul ceas conectat la Internet al celor de la Apple a propulsat grupul american pe pozitia de lider mondial al pietei accesoriilor conectate, arata un studiu publicat joi de firma de cercetare de piata IDC, informeaza AFP.

- Allianz Țiriac, cea mai solida firma de asigurare din Romania si singura care a realizat constant profituri semnificative pe piata locala, are sanse mari sa isi creasca portofoliul prin preluarea activitatilor Gothaer din tara noastra. Acest lucru se va intampla daca negocierile dintre cele doua grupuri…

- „Daca pana acum nu exista aceasta tendinta, in ultimul an am observat ca exista candidati care au targhetat clar joburile de la stat, iar in trecut locurile de munca din privat erau clar preferate in detrimentul celor din sectorul public. Sigur, statul a fost de-a lungul timpului top employer in unele…

- Romania, ultimul loc in UE la atragerea profesionistilor si talentelor pe piata muncii si locul 64 din 119 intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 47),…

- Site-ul imprumut24.ro este locul unde gasești cele mai bune credite de pe piața și nu numai atat. Fața de alte site-uri similare, aici ți se ofera și explicații ușor de ințeles despre cum funcționeaza aceste imprumuturi și piața nebancara in general. O sa observi imediat ca principalul…

- USR Maramures considera, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca taierea tuturor copacilor din Piata 1 Iunie reprezinta un abuz. “Ii solicitam public primarului Catalin Chereches sa explice cum stia inainte de sedinta Comisiei ce se va decide, de ce nu a cerut aviz de la Agentia pentru Protectia Mediului,…

- Specialistii pun aceste diferente mari de preturi, de pana 60% intre diferite branduri de lapte, pe seama politicii de pret a comerciantului, pe seama costurilor de productie si a cheltuielilor de marketing. Este destul de neuzual ca pe o piata sa fie diferenta atat de mare intre pretul la acelasi produs…

- Onlineul domina deja vanzarile de IT&C, electronice si electrocasnice, prin care si-a facut intrarea, a luat o buna parte din vanzarile de fashion si alimentare, in timp ce pe piata auto este la inceput. Insa, in anii care vor urma vor aduce o crestere exponentiala pe masura ce marii jucatori precum…

- Procentul de reducere aplicat clienților aflați in aceasta cetegorie de bonus (B8) a crescut de la 32% la 50%. In aceste condiții, avand in vedere evoluțiile tarifului de referința, este de așteptat ca pentru un segment important de clienți primele tarifare efectiv platite la reinnoirea polițelor sa…

- Saptamana viitoare patinoarul amplasat in Piața 25 Octombrie iși inchide porțile. Patinoarul va fi deschis pana in data de 28 februarie, ora 22.00. Miercuri (28 februarie) seara patinoarul isi inceteaza activitatea din acest sezon. „Mii de satmareni s-au bucurat de practicarea acestui sport, din data…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe este unul dintre cei 21 de parteneri din 8 țari care implementeaza impreuna proiectul RARE – Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: romii ca resursa umana. Proiectul are ca scop facilitarea ocuparii persoanelor de etnie roma, respectiv sa combate discriminarea…

- Circa 2.500 de credincioși din județul Bacau și din alte județe ale țarii, dar și peste 100 de preoți, calugari și maicuțe l-au condus, marți, 20 februarie, pe ultimul drum pe parintele arhimandrit Arsenie Voaideș, starețul Manastirii „Schimbarea la Fața” – Sf. Sava din Berzunți și duhovnicul Manastirii…

- In Cluj-Napoca – orasul care a tinut, si in 2017, capul de afis in materie de scumpiri pe piata imobiliara – evolutia preturilor a fost, la fel ca in celelalte centre regionale, mai temperata la inceputul anului 2018. Astfel, indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 0,41% la nivelul pietei apartamentelor…

- Potrivit MailOnline, Bliss a inceput tranzctionarea actiunilor in 2014, insa drumul spre succes a fost unul abrupt. Cu toate ca din investitia initiala de peste 4000 de dolari pierduse aproape jumatate, britanicul nu s-a descurajat, si a continuat sa spere ca intr-o zi va da lovitura, ceea ce s-a si…

- Salariul mediu brut pe economie a fost in decembrie de 3.662 de lei (2.629 de lei net) in varianta veche in care contributiile nu erau trecute de la angajator la angajat, potrivit datelor Institutului de Statistica. Din ianuarie brutul va creste cel mai probabil cu 20% (contributiile vor fi trecute…

- Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR…

- Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere de 18,8% in 2017, comparativ cu anul anterior și de 14,8% in ultimul trimestru al anului, fața de cel precedent.…

- Fondul de investitii al antreprenorului Ion Florescu pregateste vanzarea Policolor, dupa ce a iesit recent din afacerile Albalact si Top Factoring, pentru a se orienta spre piata imobiliara romaneasca. Investitorul vrea sa dezvolte, chiar din acest an, un proiect de locuinte in Bucuresti, pentru care…

- Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de 26,6%.Samsung, care ocupa in mod traditional a doua pozitie in topul producatorilor de tablete, a livrat doar 7 milioane…

- LG a luat decizia sa nu mai vanda oficial smartphone-uri in China. Ultimul model de telefon lansat de companie pe aceasta piata a fost LG G5 SE, o versiune a varfului de gama G5, scrie go4it.ro

- O lansare recenta de carte – ,,Implozia lui Melec”, Viorel Savin – a cunoscut și alte doua accente, pe langa cele pe care le-am semnalat deja in ,,Deșteptarea”. Primul dintre ele a fost prezentarea editurii ieșene Princeps Multimedia, Iași, de catre Filomena Corbu, director, și poetul Daniel Corbu.…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- ”Baieții in ghete” au invins divizionara C Național Sebiș in cel de-al treilea joc de verificare al iernii. ASU Politehnica s-a impus cu 2-0 prin golurile lui Krausz și Mera pe terenul din cartierul timișorean Plopi. Jocul de azi a reprezentat totodata și ultima testare pentru jucatorii sosiți in probe.…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Ambasadorul Republicii Belarus in Romania, Andrei Grinkevich, a declarat vineri, la Targu Mures, ca intre Belarus si judetul Mures au fost identificate numeroase posibilitati de colaborare, una fiind cea privind produsele agricole, mentionand ca daca va incepe o relatie de cooperare tip "joint inventors",…

- Piata imobiliara din Campulung Moldovenesc e zguduita de o oferta fara precedent! Un barbat isi vinde casa pe Biblii. Proprietarul spune ca nu-l mai intereseaza lucrurile materiale, ci traieste doar pentru partea spirituala a vietii. Iar daca reuseste tranzactia, va pleca misionar in Africa. Desigur,…

- Fara doar si poate o mare parte dintre cei care au trecut pe strada Calea Transilvaniei din Campulung Moldovenesc, la iesire spre Vatra Dornei, au observat o casa cu doua niveluri, strajuita din unul dintre balcoane de doi soldati romani. De ceva timp, pe fatada casei a aparut un anunt cat se poate…

- Pro TV. Un singur canal de televiziune ia aproape jumatate din piața. Estimarea Paginademedia.ro arata incasari din publicitate in 2016 de 110-115 milioane de euronumai pentru Pro TV. O creștere fața de 2016, cand erau aproximativ 100 de milioane de euro. De notat și o creștere a prețului publicitații…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania este pe val de circa trei ani, evolutia pozitiva a economiei in ansamblul sau si a consumului in particular a facut ca atat investitorii strategici, cat si cei financiari sa isi intoarca privirea catre Romania.

- Huawei urma sa anunte, la CES 2018, un parteneriat cu operatorul american AT&T pentru a vinde smartphone-uri prin intermediul acestuia pe piata din SUA. Totusi, potrivit unor informatii, compania telecom a renuntat la aceste planuri, in urma unor presupuse „presiuni politice”. Huawei a mai avut probleme…

- Fundasul Virgil van Dijk a fost prezentat, luni, la Liverpool, eveniment cu prilejul caruia a vorbit si despre suma pentru care a fost transferat de la Southampton. Internationalul olandez a ajuns pe Anfield in schimbul a 85 de milioane de euro si a devenit, astfel, cel mai scump fundas din istorie.

