- Avionul Air Force One, avandu-i la bord pe presedintele american si pe sotia acestuia, Melania, a decolat de la baza Andrews, de langa Washington, duminica seara, in jurul orei locale 20:45 (00:45 GMT), si este asteptat sa aterizeze pe aeroportul Stansted din Londra in cursul diminetii de luni. Vizita…

- Recentul raport privind ingerinta Rusiei in alegerile din SUA, elaborat de procurorul special Robert Mueller, indica faptul ca autoritatile federale suspectau ca sistemul informatic electoral al unui district a fost atacat de hackeri."Am avut recent o intalnire la FBI cu privire la problema…

- Președintele american Donald Trump și soția sa vor calatori in Franța pe 6 iunie, unde se vor intalni cu președintele francez Emmanuel Macron, a anunțat Casa Alba, marți, intr-un comunicat. Trump va vizita, de asemenea, Marea Britanie, in perioada 3-5 iunie, la invitația reginei Elisabeta a II-a, unde…

