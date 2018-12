Investitorii straini sunt dezamagiti de discursul care incearca sa sugereze ca "strainii" doresc sa faca rau Romaniei Membrii Consiliului Investitorilor Straini (FIC) se declara dezamagiti de discursul care incearca sa sugereze ca "strainii" doresc sa faca rau Romaniei si care antagonizeaza companiile mari cu cele mici, cele romanesti cu cele straine sau mediul privat cu cel public, potrivit unui comunicat al organizatiei.



"Rolul in economie al companiilor romanesti cu capital strain este o tema care revine din ce in ce mai des in prim planul discursurilor publice si politice. Membrii Consiliului Investitorilor Straini (FIC) sunt dezamagiti de acest discurs care incearca sa sugereze ca" strainii "doresc… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

