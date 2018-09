Investitorii străini evită Romnia. Numărul noilor firme care intră pe piața romnească se află la jumătate față de acum 10 ani Datele Oficiului Național al Registrului Comerțului reprezinta și increderea investitorilor straini in economia romaneasca. Cu cat sunt mai multe firme, cu atat mai bine. Numarul societaților cu capital strain inființate in Romania a scazut in acest an, in primele opt luni, dar in ceea ce privește valoarea investita, aceasta a crescut. Specialiștii spun ca este mai bine sa fie cat mai mulți investitori, pentru ca investițiile izolate sunt in general speculative. Dupa ce dispare oportunitatea din piața, acestea se inchid și repatriaza sumele. Mediul de afaceri strain, prezent in Romania, spune… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piata muncii din Romania a avut o evolutie accelerata in prima jumatate din 2018, iar 64% dintre angajatori estimeaza ca vor scoate la concurs pana la 10 pozitii noi in semestrul al doilea din 2018, estimand o crestere intre 5% si 20% a pachetelor salariale pentru pozitiile deschise, potrivit unui studiu…

- Piata bunurilor de larg consum a inregistrat in prima jumatate a acestui an un avant de 8,4% in comparatie cu perioada similara din 2017, cresterea venind in egala masura din inflatie (+4%), dublu fata de prima jumatate a anului trecut, conform Eurostat), cat si din intensificarea volumelor cumparate,…

- Investitorii straini din România, reuniti în Foreign Investors Council (FIC), critica iesirea violenta a liderului PSD, Liviu Dragnea, la adresa multinationalelor care ar finanta protestele anti-guvern.

- Ministrul de Finanțe a declarat ca exista un deficit de un milion de lucratori pe piața de munca din Romania. "Din legea care regelmenteaza contingentul de lucratori straini cu permise de munca in Romania trebuie scoasa prevederea ca patronii trebuie sa ofere salariul mediu pe economie pentru muncitorii…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Cum se schimba vremea in Romania, puteți citi in cele de mai jos. "PROGNOZA METEO BANAT In prima saptamana de prognoza vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a regiunii, astfel ca temperaturile maxime vor depași local 30 de…

- Dezbaterile din Parlament privitoare la Legea off-shore i-a determinat pe investitorii care au concesionat platforme martitime in Marea Neagra pentru exploatarea gazelor naturale sa anunțe ca se retrag din Romania. Oamenii de afaceri susțin ca modificarile aduse in Camera Deputaților nu respecta ințelegerile…

- Un numar de 490.862 femei erau actionari sau asociati in firmele din Romania, reprezentand o pondere de 37,15%, la finalul lunii mai, potrivit Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).

- Tot mai multe firme din Romania cauta in mediul online viitorii angajati. Specialistii spun ca este un trend in continua crestere in ultimii ani, mai ales ca patronii pot vedea astfel si ce preocupari, ce hobby-uri sau ce abilitati au posibilii candidati. „Facem o verificare, un fel de cazier online.…