Investitorii străini din România spun că astăzi nu găsesc forță de muncă adecvată pentru nevoile companiei lor Încrederea membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC) în mediul legislativ ramâne la un nivel scazut dupa episodul Ordonanței de Urgența nr. 114/2018 și nu s-a deteriorat mai mult de atunci, reiese dintr-un sondaj realizat în rândul membrilor sai.



“România continua sa aiba evaluari negative când vine vorba de infrastructura sau de birocrație, dar acestea sunt lucruri pe care întreg mediul de afaceri le spune de ani de zile. Investitorii și oamenii de afaceri au fost nevoiți sa se adapteze la &"noul normal&", adica o situație… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

