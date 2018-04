Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a tras un semnal de alarma cu privire la creșterea consumului de tutun in randul tinerilor. Dupa ce a primit titlul de „Ambasador 2035 fara tutun”, Maricela Cobuz a susținut, astazi, o declarație politica pe tema tema „Epidemia tutunului in randul tinerilor…

- Romania a uitat prea repede ce a invatat din criza financiara, crede fostul ministru al Finantelor, Anca Dragu. Fostul ministru a venit insa si cu predictii. Despre actualul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca isi va petrece timpul peticind erorile provocate de programul de guvernare,…

- „Arunci cu umbra” este titlul colaborarii dintre Francisca, Proconsul si UDDI si, totodata, un mesaj puternic pe care artistii vor sa-l transmita legat de un subiect, pe cat de sensibil si delicat, pe atat de amplu si marcant – violenta domestica. “Arunci cu umbra” este un proiect de suflet, cu un mesaj…

- Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a convenit asupra masurilor privind oferirea de contracte financiare pentru diferența (CFD-uri) și de opțiuni binare catre investitorii individuali din Uniunea Europeana (UE).Masurile convenite cuprind: 1. Opțiuni binare…

- Preturile locuintelor din Romania au continuat sa creasca in 2017, astfel ca rata anuala de crestere a acestora a depasit nivelul de alerta stabilit de UE cu 6%. In plus, in tara exista o nevoie disperata de a construi locuinte, iar elitele profesionale "nu stiu ce se intampla in jurul lor…

- Populatia Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, spune guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Citeste si: Florin Calinescu SE DEZALNTUIE! Atac DUR la adresa lui Liviu…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) in larga sa reprezentare se alatura celor 15.300 de semnatari ai proiectului de referendum local din Municipiul Craiova privind inchiderea centralei de la Kozlodui, aflata la doar 4 km de granița cu Romania.Citeste si: Semnal de alarma:…

- Asociatia Tomis Antidrog Constanta se alatura demersului public initiat de secretarul de stat al MAI, dr. Raed Arafat, prin care se trage un semnal de alarma asupra promovarii excesive a fumatului folosind noile aparate "fara fumldquo;. Metodele de marketing gen "testeaza gratuitldquo; nu fac decat…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatiei Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei…

- Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR), forul care reunește 11 organizații de profil, reprezentand... The post Viitorii medici trag un semnal de alarma appeared first on Renasterea banateana .

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, trage un nou semnal de alarma cu privire la riscurile economiei. Isarescu spune ca, în România, educația finanicara și fiscala este foarte scazuta, aspect care are consecințe negative atât pe piața

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, trage un puternic semnal de alarma, in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, organizat la Palatul Cotroceni. Acesta susține ca fondurile pentru acest eveniment sunt foarte reduse și daca nu ne trezim in maxim o luna de zile, festivitațile de Centenar…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de…

- Nemultumirile legate de salarizare sunt in continuare mari in Complexul Energetic Oltenia chiar si dupa incheierea procesului de armonizare salariala. Unii lideri sindicali din zona Motru atrag atentia ca oamenii nu mai vor sa lucreze pe salariul minim pe economie. Conform unor surse,…

- Gest de neinteles joi dimineata la un liceu din Oradea. O eleva de 15 ani a fost gasita in toaleta fetelor, aproape inconstienta. Fata a fost preluata in cateva minute de un echipaj al ambulantei si, din fericire, se afla acum in afara oricarui pericol. Se pare ca ea ar fi incercat sa isi ia viata,…

- Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a declarat joi ca Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor si ca ocuparea functiei de prim-ministru al tarii de catre o femeie este un semnal puternic care va genera ambitii pentru femei in politica.Dupa intalnirea „Egalitatea…

- Romania da prioritate unei controversate modificari a sistemului judiciar, chiar intr-un moment in care cresterea economiei incepe sa nu mai aiba cel mai rapid ritm din Uniunea Europeana. Propunerile afecteaza increderea oamenilor de afaceri si risca sa indeparteze si mai mult companiile, care deja…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a lansat un semnal de alarma cu privire la recuperarea prejudiciilor, facand trimitere la activitatea ANABI. Potrivit lui Kovesi, Romania are de recuperat un miliard de euro „numai din investigațiile DNA”.„(...) Daca in anii trecuți vorbeam de hotarari definitive…

- 4 Martie 1977. Momentul marelui cutremur care a zguduit Romania. Cei care acum au in jur de 50 de ani isi amintesc cum parintii lor, inspaimantati, incercau sa ii puna la adapost. Declaratii si imagini cu puternic impact emotional.

- Germania trebuie sa se asigure ca nu este exploatata de catre alte țari, a declarat ministrul german al Economiei dupa ce președintele chinezilor de la Geely a cumparat aproape 10% din Daimler.

- Mai mult de jumatate dintre somerii Uniunii Europene din tarile Letonia, Bulgaria, Estonia, Cehia, Romania si Suedia erau expusi, in 2016, riscului saraciei, arata datele publicate luni de Eurostat, citeaza AGERPRES. Citeste si: Prognoza de COSMAR: Directorul ANM anunta cu ce temperaturi EXTREME…

- Romania se menține pe poziția 25, la egalitate cu Grecia, in raportul anual privind indicele de percepție a corupției, elaborat de organizația Transparency Internațional.Raportul anual privind indicele de perceptie a coruptiei, elaborat de TI, realizeaza un clasament al gradului de coruptie…

- Sindicatul Politistilor Europeni “Europol” a transmis o scrisoare deschisa catre presedintele Klaus Iohannis, cu privire la mai multe situatii de incalcare a prevederilor legale care sunt de natura sa aduca grave prejudicii ordinii publice si sigurantei nationale, conform unui comunicat transmis de…

- Europa a inregistrat o crestere puternica a cazurilor de rujeola in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), iar Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut, respectiv 5.562, fiind…

- Presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), Radu Ganescu, a semnalat, marti, la o conferinta, faptul ca se vand medicamente cu sau fara prescriptie medicala in mediul online, pacientii fiind astfel expusi la folosirea de produse...

- Peste 200 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia s-au interesat cum pot pleca din companie in acest an in schimbul platilor compensatorii. Nu vorbim doar despre mineri si energeticieni care mai au un an sau doi pana la pensie....

- Romania, economia europeana cu cel mai puternic ritm de crestere gratie unui consum viguros, neglijeaza investitiile si se pregateste pentru consecinte dificile, avertizeaza analistii, informeaza AGERPRES, citand AFP.Citeste si: Cristoiu, critici FURIBUNDE dupa clasarea dosarului Alro Slatina:…

- Vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Codrut Olaru, afirma ca dezbaterea organizata, miercuri, de DNA trebuie sa fie si un semnal de alarma pentru maniera in care se realizeaza procesul de modificare legislativa pe problematica abuzului in serviciu. "Din perspectiva personala consider…

- In momentul reincalzirii, unele alimente isi schimba compozitia si isi pierd proprietatile nutritive, multe dintre ele devenind toxice, avertizeaza specialiștii.Citeste si: Protestele DE AMPLOARE din salile de judecata continua: Grefierii, ACUZATII la adresa ministrului Muncii Spanac…

- Gripa face ravagii in Romania, iar oamenii continua sa refuze sa se vaccineze. Intr-o intervenție telefonica in emisiunea „Punctul de intalnire”, Adrian Streinu Cercel, directorul institutului Matei Balș, a venit cu precizari ingrijoratoare. Virusurile gripale sunt mult mai agresive și mult mai periculoase…

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania de Ungaria.

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega trage un semnal de alarma cu privire la intocmirea de liste transnaționale pentru viitoarele alegeri europene. ”Nu va lasați pacaliți!”, spune europarlamentarul pe pagina sa de socializare, atunci cand e vorba de ”redistribuirea locurilor ramase libere, ca urmare…

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.

- Mircea Draghici, secretar al Camerei Deputaților și deputat PSD de Argeș a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj in care atrage atenția ca președintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, s-ar fi informat mai bine despre justiția din Romania, dovada stand in schimbarea sa de discurs…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs de o duritate fara precedent in Parlament. Acesta a refuzat sa vorbeasca despre programul de guvernare al PSD și despre echipa ministeriala, insa a atras atenția ca Romania se indreapta spre un destin tragic, pentru ca toate”Nu este o situație…

- In condițiile in care te afli la putere și schimbi guvern dupa guvern, cam doua intr-un an, este dovada clara ca ceva e putred la interior și evident, ca performantele pseudo guvernarilor tale lasa rau de tot de dorit. Și nu fabulez absolt deloc, ca dovada inflația, devalorizarea leului, creșterea ROBOR,…

- Doi parlamentari rusi au denuntat vineri tentative de amestec strain in alegerile prezidentiale, informeaza AFP. Principala modalitate de ingerinta consta in informatii trunchiate in presa straina, au explicat ei. Senatorul Andrei Klimov, seful comisiei pentru apararea suveranitatii din Consiliul…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor din Guvernul Dancila a anunțat vineri seara, in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, revolutie in Finante. Celebrul și contestatul Formular 600 e prioritate pentru Teodorovici.

- Guvernul Dancila a fost anunțat pe 26 ianuarie. Ședința conducerii PSD s-a incheiat la ora 13.30. Premierul Viorica Dancila și-a anunțat miniștrii alaturi de care va lucra. Viorica Dancila este al treilea prim-ministru numit de PSD in ultimul an. Au fost inaintea ei Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega avertizeaza pe pagina sa de socializare ca ”Romania-i tot mai mica! Romania trebuie salvata! Ramanem tot mai puțini și asta nu e de gluma!” Europarlamentarul atrage atenția ca Organizația Națiunilor Unite a anunțat ca populația Romaniei va scadea cu 17%,…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor analize ale Organizatiei…

- Modificarea Legilor Justitiei a impartit Romania in doua, spune Gabriel Liiceanu. O tabara este formata din cei care au interes sa scape de dosarele penale. Cei mai multi, insa, fac parte din a doua categorie, a celor ingrijorati de soarta tarii, a explicat filosoful la Digi24.„Iata, am devenit…

- Ionel Arsene fusese reținut de procurorii DNA care-l acuza de trafic de influența. Fostul deputat a fost eliberat și urmeaza sa fie plasat sub control judiciar. Europarlamentara PSD Claudia Țapardel a subliniat, la Antena 3: ”Trebuie tras un semnal de alarma, pentru ca se pare ca iar DNA-ul…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- "Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia ca proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania afecteaza…

- "Am avut un schimb de opinii consistent despre cooperarea noastra in domeniul securitații și am analizat situația de securitate din regiunile noastre, cu accent asupra evoluțiilor din regiunea Marii Negre și din dosarul nord-coreean", a declarat Klaus Iohannis. "Dupa cum este bine cunoscut,…

- Coaliția pentru Familie reacționeaza la cazul pedofilului polițist, intens dezbatut in ultimele zile, și face apel la autoritați sa intervina pentru a stopa cauzele care duc la valul de abuzuri asupra copiilor. Coaliția amintește ca ignorarea valorilor creștine, cum s-a vazut și in cazul referendumului…