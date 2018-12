Investitorii straini, despre Ordonanta Teodorovici: Pune la incercare rabdarea oamenilor de afaceri, dar si a populatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului Investitorilor Straini (FIC) se declara dezamagiti de discursul care incearca sa sugereze ca "strainii" doresc sa faca rau Romaniei si care antagonizeaza companiile mari cu cele mici, cele romanesti cu cele straine sau mediul privat cu cel public, potrivit unui comunicat al organizatiei.…

- Consiliul investitorilor straini (FIC) solicita Guvernului sa renunte la discursul prin care acuza companiile straine ca vor sa faca rau Romaniei si ii cer sa publice datele cu toate sumele incasatre de la acestea sub forma de taxe si impozite....

- Mai mult, peste un sfert dintre cei mai mari jucatori economici judeteni au incheiat anul 2017 cu profituri nete semnificativ mai mari decat in 2016, reiese dintr-o statistica realizata de ECONOMICA.NET, pe baza datelor pe care Oficiul National al Registrului Comertului ni le-a comunicat. Cele mai…

- Rabdarea investitorilor cu Romania pare sa fi ajuns la limita, fapt care se reflecta si in banii pe care acestia ii aduc in economia tarii noastre. Investitiile straine directe scad, pentru a doua luna consecutiv, in timp ce deficitul de cont curent,...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 7 noiembrie la Romexpo un discurs in cadrul celei de-a XXV-a ediții a Galei Topului National al Firmelor.„Felicit Camera de Comerț și Industrie a Romaniei pentru organizarea Topului Național al Firmelor, un eveniment de referința…

- Pietele din tarile din Europa Centrala si de Est s-au maturizat atat din punct de vedere economic, cat și din punct de vedere legal. Structurile tranzacționale similare sau modelate dupa standardele vestice sunt familiare și confortabile pentru investitori. Asta ofera un mediu tranzacțional ușor de…

- Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a declarat la Parlament ca in opt ani s-a decontat o suma de peste jumatate de miliard de euro pentru tratamente pacientilor romani in strainatate. „In opt ani de zile am decontat peste jumatate de miliard de euro in strainatate, in conditiile in care noi am emis…

- Primele trei țari din topul investitorilor straini in Romania cumulau 51,3% din soldul investițiilor straine directe (ISD), de la finele anului trecut, pana la 38,917 miliarde de euro, o creștere de 12,3% fața de anul anterior, reiese dintr-un studiu prezentat de Banca Naționala a Romaniei (BNR).In…