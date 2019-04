Investitorii spanioli vor sa vina in Romania daca li se asigura un mediu legislativ stabil

Stiri pe aceeasi tema

- Acum sapte ani, Gheorghe Toader spunea ca nu s-ar muta niciodata din Badila. Traia singur, printre ruinele unui sat parasit in care el ramasese si primar, si politist, si taran. Azi, Gheorghe locuieste in Marea Britanie, nu departe de Canalul Manecii. Munceste intr-un abator inconjurat de ziduri mari…

- Tanara creație contemporana va fi din nou prezenta in cafenelele și spațiile alternative din Timișoara din 15 pana in 21 aprilie! O adevarata sarbatoare a Europei și a multiculturalitații in oraș, Cafekultour propune o saptamana intreaga de spectacole cu artiști din Belgia, Polonia, Austria, Germania,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, duminica, la Braila, ca investitorii vor veni in continuare in Romania, dupa ce Standard& Poors a revizuit ratingul de țara, pe care il considera stabil, potrivit Mediafax. Rovana Plumb a declarat ca Standard and Poors a revizuit…

- Unul dintre cei mai controversați traficanți de droguri din Spania a fost arestat. Garda Civila spaniola a anunțat ca narcotraficantul, care se afla in topul celor mai cautați fugari inca din anul 2013, a fost prins de autoritați in apropierea țarii noastre, in stațiunea Varna.

- Romanii vor putea alege ofertele speciale cu discount-uri suplimentare de pana la 54% la cea de-a 41-a editie a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara, in perioada 21 - 24 februarie, la Romexpo. La editia de primavara a TTR participa peste 330 de companii din 15 tari - Bulgaria, Chile,…

- Municipiul Alba Iulia, in calitate de partener transnational in cadrul proiectului „The impact of the euroscepticism on the construction of Europe”, din cadrul Programului „Europa pentru Cetateni”, va invita sa participati, in data de 15 februarie 2019, incepand cu orele 12.30, in Amfiteatrul A9 al…

- Cele mai bine platite domenii din Romania, in care salariul mediu net depașeste valoarea de 4.000 de lei, potrivit unui top realizat de eJobs, sunt in domeniile IT, juridic și banking. Astfel, salariul mediu in 2018 in domeniul IT a fost de 5.731 lei la nivel național. Al doilea cel mai bine platit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, sustine ca Romania are din punct de vedere tehnic cel mai bun sistem de protectie a frontierelor si ca problema aderarii la spatiul Schengen este de natura politica potrivit news.ro.Melescanu a declarat marti, la Antena 3, ca intrarea Romaniei…