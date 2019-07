Investitorii, semnal de alarmă privind inflația, CURSUL VALUTAR și blocajul financiar Conform rezultatelor, 22% dintre cei chestionati vad o crestere economica chiar mai redusa, sub nivelul de 3,5%, in timp ce 6% au indicat un avans al PIB-ului peste nivelul de 4%. La nivel general, 72% dintre antreprenori estimeaza o reducere a PIB in intervalul 3,5 – 4%, in al doilea semestru al anului in curs. “Economia Romaniei, cu o crestere bazata in primul rand pe consum, arata precum un castel de nisip care poate fi spulberat intr-o clipa de un singur val sau o adiere de vant (de criza). Accentuarea inflatiei, perspectivele deprecierii monedei nationale si extinderea blocajului financiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

