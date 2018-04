Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in martie 2018, comparativ cu luna precedenta, impulsionat de majorarea preturilor la cereale si lactate, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO). FAO publica lunar propriul sau Food…

- Presedintele Donald Trump a hotarat sa trimita armata americana sa asigure securitatea la granita de sud cu Mexicul, scrie BBC. “Vom face lucrurile militar”, a spus Donald Trump la Casa Alba, marti,...

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut, marti, la 2,09%, de la 2,08% cat inregistra luni, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Un nou scandal cu Facebook in prim plan este scos la iveala dupa ce un document intern arata ca rețeaua vrea cu orice preț sa creasca numarul de utilizatori, chiar daca acest lucru ar duce la victim. Facebook este din nou in centrul atenției cu un subiect controversat, dupa cel legat de Cambridge Analytica…

- Cluj-Napoca, oras in care apartamentele costa mai mult, pe metru patrat, decat in Capitala, egaleaza Bucurestiul la capitolul randamente aduse pentru investitori de spatiile comerciale moderne, un segment imobiliar din ce in ce mai atractiv pentru investitori si o piata ce inregistreaza cresteri…

- In Europa, existența obligațiilor de tranzacționare a gazelor naturale pe piețe centralizate sau alte forme de licitații deschise reprezinta o excepție mai mult decat o regula generala, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța Deloitte Romania. Exista in prezent trei țari cu obligații…

- ♦ Indicele BET ramane, cu o apreciere de 11,7% in 2018, una dintre cele mai insemnate din lume, in conditiile in care majoritatea burselor consacrate se pregatesc sa incheie un prim trimestru din acest an in teritoriul negativ, ca urmare a scaderilor violente incepute la sfarsitul lunii ianuarie. …

- Emil Mihailescu, in varsta de 33 de ani, ieșise din curte pentru a merge cu soția sa insarcinata la spital. „Eram pe picior de plecare”, a declarat el pentru Ziarul Romanesc. „Ne-am urcat in mașina ca sa mergem la cumparaturi in Stratford, pentru ca a doua zi soția mea trebuia sa nasca”.In…

- Anuntul lui Trump privind tarifele a infuriat aliatii vechi ai americanilor, majoritatea lor amenintand cu masuri dure impotriva produselor americane ca raspuns. Presedintele a anuntat initial ca va exclude doar Mexicul si Canada de la tariful de 25- pentru importurile de otel si aluminiu. Lighthizer…

- Zeci de mii de oameni se inghesuie, in fiecare dimineața, pentru a ajunge la munca, in Pipera. Campania #salvatipipera este o inițiativa a cotidianului Libertatea , susținuta de Trustul de Presa Ringier Romania, prin care se trage un semnal de alarma cu privire la adevaratele probleme din Pipera. Sunt…

- Rusia este "complice" la atrocitatile comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, deoarece in mod "deliberat" alege sa incalce termenii acordului de armistitiu din zona Ghouta de Est, a declarat Dana White, purtator de cuvant la Pentagon. Armata siriana, sustinuta de Iran si de…

- 'Noua mea strategie de securitate recunoaste ca spatiul este o zona de lupta, la fel ca pamantul, cerul si marea', a declarat Trump in cursul unei scurte vizite la baza aeriana Miramar, intr-o suburbie a San Diego (in sudul Californiei). 'Vorbeam despre aceasta zilele trecute pentru ca noi…

- ”8 ore si 23 minute audierea lui Coldea SRL, cel mai important exponent al statului paralel. Rezultatul? Nu confirm, nici nu infirm. Adica o bataie de joc la adresa miilor de romani care au fost ascultati, fugariti, haituiti si condamnati abuziv pe banii statului in timpul lui Coldea.…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile. "Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va…

- O femeie din Fagaraș și fiul ei de 6 ani, au fost gasiți fara suflare, joi seara, in casa in care locuiau, din apropierea orașului german Frankfurt. Cei doi s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragica descoperire a fost facuta chiar de soțul femeii, conform surorii lui. „Fratele meu, cand a venit de…

- Vanzarea unor rachete antitanc Ucrainei, aprobata de Statele Unite joi, constituie un ”argument descurajator impotriva agresiunii ruse” in estul tarii, a salutat vineri presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza AFP. ”In mainile soldatilor ucraineni, aceste arme constituie un argument disuasiv…

- Majorarea pragului de 40.000 de lei de la care se poate cere deschiderea procedurii de insolventa si conversia in actiuni a creditelor actionarilor catre companie se numara printre propunerile Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM), de modificare a Legii Insolventei, a declarat Cristian Parvan,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, sambata, pe Facebook, un comunicat de presa prin care anunta ca s-a intalnit miercuri cu echipa de experti ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO).

- Aprecierea monedei americane fata de cea unica a adus o crestere a cursului acesteia, in timp ce euro si francul elvetian s-au depreciat usor. Cursul euro a scazut de la 4,6623 la 4,6606 lei, evolutie in contrast cu parcursul celorlalte monede din regiune. Aprecierea leului s-a bazat pe cresterea cererii…

- Bugetele prezidentiale sunt rareori adoptate de Congres, care controleaza cheltuielile federale, dar permit Casei Albe sa isi prezinte prioritatile pentru acest an. Intr-o incercare de a arata conservatorilor ca administratia adopta o oarecare disciplina fiscala, planul solicita reduceri importante…

- Planul de buget al lui Trump - privit de Congres ca o simpla recomandare - va atrage probabil critici din partea celor care se tem ca republicanii sa nu incurajeze deficitul. De altfel, bugetele prezidentiale sunt adesea ignorate de Congresul SUA, care controleaza "baierile pungii" federale, noteaza…

- Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut. Indicele S&P 500 a incheiat tranzactiile in coborare cu 3,8%, iar Nasdaq Composite in scadere…

- Majoritatea monedelor de la marginea zonei euro s-au depreciat fata de cea unica, in conditiile mentinerii unei aversiuni mai mari fata de risc, generata de situatia tensionata manifestata pe marile piete financiare si de actiuni. Leul a facut exceptie de la aceasta evolutie si media euro a scazut usor,…

- Toate sectoarele din Europa au revenit in teritoriul pozitiv, ceea ce a ajutat indicele bursier pan-european STOXX 600 sa inregistreze o crestere de 2,1% la inchiderea sedintei. De asemenea, in randul principalilor indici bursieri, indicele FTSE 100 al bursei de la Londra a inregistrat un avans de…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, "PSD-ul confiscat de Dragnea (...) distruge tot ce a reusit aceasta tara in ultimii sase ani si ne aduce inapoi la anul 2010". "In 2010 (cand s-au…

- Anul trecut, au murit 412 persoane pe ambele parti ale granitei, fata de 398 in 2016. In plus, in 2018 deja au decedat 16 persoane in zona respectiva. „Cresterea ratei mortalitatii este ingrijoratoare avand in vedere ca mult mai putini migranti au intrat in SUA prin granita cu Mexicul fata de anul trecut",…

- La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost inregistrata de Transgaz, cu un minus de 2,04%, urmata de Transelectrica, cu minus 1,52% si BRD cu 1,51%. Pe plan extern, pietele europene au continuat declinul de luni, indicele Stoxx 600 marcand…

- Bursa de la Bucuresti a deschis marti pe rosu, continuand scaderile de ieri, in linie cu pietele internationale, indicele principal, BET, marcand un minus de 3,23% la ora 10.00. La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost…

- Barbatul in varsta de 30 de ani a fost initial retinut pentru 24 de ore, ulterior judecatorii au decis sa-l lase in libertate. Acesta a urcat la volan in stare de ebrietate, cu o alcoolemie 0,57 la mie in aerul expirat, dupa a accidentat mortal un pieton de pe trotuar. Imediat ce a fost pus…

- Bursa de la New York a inregistrat, luni, cea mai mare prabusire din 2011, ajungand la un record negativ istoric al indicelui Dow Jones. Caderea nu putea ramane fara impact pe bursele din Asia, care urmeaza, de obicei, trendul din SUA. Indicele japonez Nikkei 225 a inchis, marti, cu o cadere…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri in scadere, inregistrand la ora 10 un minus de 0,04%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,40%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, este singurul indice care afiseaza valori in crestere, de plus 0,12%…

- Speculantului George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. „E un balon de sapun bazat pe neințelegere și nu o moneda", decreteaza finanțatorul maghiar intr-unul dintre cele mai dure atacuri ale sale din timpul ''petrecerii sale de joi'' de la Forumul Economic Mondial de la…

- ”Un veac de singuratate” ”Romania reala si Romania de pe Facebook sunt total diferite”, se arata pe Contributors.ro. Ca dovada, desi FB a reusit performanta de a da un pseudo-partid parlamentar, acesta e departe de a prinde contur dincolo de lumea virtuala, in viata politica urata si cruda, care functioneaza…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat miercuri schita sa pentru un proiect de lege privint imigrantia pe care il va promova saptamana viitoare, spunand ca doreste sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru constructia zidului de la granita cu Mexicul, relateaza Reuters.

- Armata egipteana l-a acuzat marti pe generalul in retragere Sami Anan ca si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale in mod ilegal si ca a comis ''crime'', potrivit unei inregistrari video postate pe pagina sa oficiala pe Facebook, relateaza AFP. Generalul Anan,…

- Dezvoltarea economica a Romaniei, bazata in cea mai mare parte pe consum, isi prezinta acum nota de plata. In numai cinci sedinte ale pietei valutare euro a reusit sa atinga trei noi maxime istorice, dupa o lunga perioada in care borna fusese stabilita in in august 2014, in plina criza politica, provocata…

- In urma cu 30 de ani familia lui Jose Garcia, un peisagist in varsta de 39 de ani, a ajuns ilegal in SUA. Acum o decizie a lui Trump l-a pus intr-o situatie imposibila. Tata a doi copii, el si-a luat „la revedere” de la familia sa, luni dimineata, pe Aeroportul Detroit Metro, cu destinatia Mexic.

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca. Amenintarea a fost dezmintita, insa, imediat de autoritatile arhipelagului, transmite AFP. In postari pe Twitter, guvernatorul…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a coborat in decembrie 2017, comparativ cu luna precedenta, gratie scaderilor semnificative inregistrate la uleiuri vegetale si produse lactate, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 1,98%, de la 2,03%, cat a fost cotat miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…