- Peste 70% dintre membri Consiliului Investitorilor Straini spun ca evoluțiile din ultimele 6 luni le-au scazut increderea in mediul de afaceri din Romania și considera ca aceasta s-a deteriorat.

- Sunt in total 11 țari din Europa in care mai mult de jumatate din cei chestionați au raspuns ca nu fac niciodata sport, conform unor date publicate de Uniunea Europeana . In capul listei se afla, la egalitate, Bulgaria, Grecia și Portugalia (cu 68%), iar apoi urmeaza Romania, cu 63%. Eurobarometrul…

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat, citat de News.ro.

- In ultimii 8 ani, Oltenia a fost regiunea din care au plecat cele mai multe persoane la munca in strainatate. Statisticile oficiale arata ca numarul acestora se apropie de 5.000. Iar principalele motive sunt salariile mici si conditiile proaste de munca din Romania.

- Prezenta Fortelor Aeriene americane in Romania va creste in perioada urmatoare, pe fondul imbunatatirii dotarilor de la baza militara Mihail Kogalniceanu, a declarat generalul Tod D. Wolters, comandantul Fortelor Aeriene americane din Europa si din Africa, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.…

- Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica. Inflatia a urcat la 4,7%, in februarie, maximul ultimilor cinci ani Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 – februarie…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat marti ca majorarea inflatiei, care a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, este un puseu care va trece, dar daca o cauza o reprezinta majorarile salariale, atunci tara noastra nu mai trebuie sa fie furnizoare de forta de munca

- "Trebuie sa le spunem oamenilor: daca vrei sa castigi mai mult, trebuie sa muncesti mai mult sau trebuie sa inveti, sa evoluezi in cariera. (...) Nu trebuie sa mai promitem lucruri care nu pot fi realizate, chiar cu riscul de a pierde niste voturi. Niciodata nu o sa ne voteze toata lumea. Avem criza…

- Potrivit acestuia, 'guvernarea PSD, programul de guvernare al PSD au adus o schimbare majora in societatea romaneasca in relatia cu investitorii straini'. 'Aduceti-va aminte ca pana acum ceva timp era cea mai la moda oferta de atunci, 'Veniti in Romania pe salarii mici si investiti', ca romanii…

- Gradul de saracie din Romania este in creștere, inegalitatea veniturilor se menține la nivel inalt, infrastructura ramane proasta iar forța de munca este neadaptata nevoilor economiei, apreciaza Comisia Europena in ultimul raport despre țara noastra. Oferta de forta de munca si de competente nu tine…

- Luna femeii vine cu o serie de surprize pentru utilizatoarele Docbook. Astfel, pana la sfarsitul lui martie, toate pacientele vor beneficia de reduceri de pana la 50% la consultații ginecologice, dermatologice, și la mamografii in clinicile partenere : Clinica Donna Medical Center și Centrul Medical…

- Cu o economie in crestere solida, o forta de munca ieftina, educata si calificata, o infrastructura de transport extinsa si facilitati oferite de guvern, Polonia atrage un numar in crestere de multinationale. Acestea stimuleaza si mai mult cresterea economiei tarii. Boom-ul face ca…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al patrulea trimestru din 2017 cu 15,65%, forma bruta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in activitatile de spectacole, arata datele publicate, marti, de…

- Cine s-ar fi gandit ca și noi, romanii, vom ajunge sa fim interesați de alegerile parlamentare din Italia și nu dintr-un singur motiv, ci chiar din (cel puțin) doua!? Sigur nu ne-am gandit la asta in urma cu 10-11 ani atunci cand țara noastra era acceptata in Uniunea Europeana și altul era trendul in…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1.328 locuri de munca vacante. Iata lista acestora: Belgia – 24 locuri de munca: 10 ciontolitor tranșator carne, 1 cusator, 1 electrician de intreținere și reparații, 1 montator linie superioara cale ferata (reglor…

- Premiera nationala la Cluj: Istorie predata in scoli cu ajutorul filmelor Programul de educație cinematografica, implementat in premiera nationala la Cluj, iși propune sa creasca popularitatea filmului european in randul elevilor de liceu și in același timp sa contribuie la imbunatațirea calitații orelor…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- INTERVIU | Victor Hexan: Munca este secretul menținerii la cel mai inalt nivel Intr-un interviu exclusiv pentru Ziua de Cluj, Victor Hexan, fostul maseur al naționalei, dar și component al staff-ului lui Mircea Lucescu a vorbit despre proiectul “U” Cluj, experiența la Șahtior, lupta de la Federație…

- Doar la nivelul Bucurestiului, care genereaza cele mai multe santiere din tara, una din sapte autorizatii de construite eliberate anual are termenul legal depasit. Chiar daca se respecta legea, durata de obtinere a documentului plaseaza Romania pe ultimele locuri din Europa.

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca vacante, transmite Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit unui comunicat al ANOFM, lista locurilor de munca, pe tari, arata astfel: Germania — 699 locuri de munca:…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) Situația locurilor de munca pe care le pot ocupa romanii este urmatoarea: Germania – 699 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- A fost lansat portalul Deva Business In cadrul conferinței de presa din 08.01.2018, primarul Florin Oancea a prezentat lansarea site-ului www.devabusiness.ro, portal de informare prin care se dorește dinamizarea vieții economice și in același timp atragerea investitorilor. Este un element…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori apti de munca nu lucreaza. Citește și: Scandal URIAȘ…

- Amprenta pe care simțim ca ne-o lasam asupra lumii e unul dintre cele mai importante lucruri care ne fac sa ne simțim bine la un loc de munca. Mai mult, ne face sa ne simțim fericiți. O spun cercetatorii și studiile lor. Dar cum se explica asta și cui se aplica? Ei bine, veți fi surprinși. Nu conteaza…

- Deputat PNL Florica Chereches, initiator, a subliniat ca o astfel de lege este necesara in conditiile in care in toata Europa exista reglementari cu pedepse foarte mari pentru cei care nu-si curata terenurile de ambrozie, care produce alergii severe. Potrivit parlamentarului liberal, proiectul are pe…

- Romania a iesit ieri pe piata internationala de obligatiuni pentru prima data in 2018, in conditiile in care suma tintita pentru intregul an este de pana la 5 miliarde de euro, scrie Bloomberg. Statul roman a vandut obligatiuni cu scadenta la 12 ani, cu un randament de 150 puncte de baza…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei ani. In prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut…

- Magazinele alimentare din orasele mici raman inchise la inceputul saptamanii deoarece nu au forta de munca si nu pot gestiona cresterea salariului minim. Retailul maghiar trece in prezent printr-o perioada mai dificila din cauza cresterii salariului minim si deficitului fortei de munca.…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- Romanii au coborat pe locul 9 in Europa in ceea ce privește numarul de ore muncite pe saptamana, dupa ce in anii de dinainte de criza economica angajații din Romania dețineau recordul la timpul petrecut la serviciu. Potrivit celui mai recent raport Eurostat, romanii muncesc in medie 40,7 ore saptamanal,…

- Sindromul „Italia” se defineste ca o patologie psihica specifica femeilor care migreaza din Europa de Est pentru a lucra ca asistenti familiali si care se extinde in mod ocazional catre copiii pe care ii lasa acasa. Cercetatori din Udine, Italia, studiaza „Sindromul Italia” la Institutul de Psihiatrie…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Investitorii ignora semnalele de risc major din tari din Europa de Est si continua sa investeasca in state precum Romania, Polonia sau Cehia, care si-au depasit insa vecinii, ajutate fiind de stimuli ai Bancii Centrale Europene si de crestere economica, arata Bloomberg, intr-o analiza.

- Am iesit dintr-un an -2017 - stufos, complicat si cu multe proiecte fiscale incepute si abandonate, ceea ce a bulversat mediul de afaceri din Romania. Am intrat intr-un 2018 in care au intrat in vigoare masuri controversate: TVA split, mutarea contributiilor de la angajator la angajat, avem noi reglementari…

- Cum este posibil ca automatizarea si robotizarea sa stimuleze crearea de locuri de munca? De ce nu dau robotii muncitori afara in Romania si in tarile din Europa de Est? In primul rand, pentru ca muncitorii calificati sunt la mare cautare iar evolutia demografica din Romania este defavorabila – tot…

- Veste imensa pentru sute de romani. Potrivit bugetul.ro, un gigant britanic cu 4 000 de angajați și venituri anuale de 2 miliarde de lire sterline a renunțat la Polonia și Bulgaria pentru țara noastra și se pregatește sa cucereasca o importanta piața.In ciuda Brexit-ului, britanicii vor sa…

- E foarte greu de facut un rezumat al studiilor si specializarilor pe care Maria Bostenaru Dan le-a obtinut, in ultimul deceniu, la universitati de top din Europa. M-am uitat cu atentie pe profilul ei de Linkedin si am incercat sa fac un rezumat al studiilor si specializarilor, dar nu am reusit. Daca…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 903 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Portugalia – 330 de locuri de munca: 300 culegator de zmeura, 30 culegator de zmeura, mure și afine; Spania – 164 ...

- Forța de munca specializata și salariile mici au reprezentant, ani buni, un mare avantaj competiv al Romaniei. De ceva timp, paradigma s-a schimbat. Salariile au inceput sa creasca, iar de pe bancile școlilor nu prea au mai ieșit specialiști. In plus, din ce in ce mai mulți romani, mai ales cei cu spirit…

- 2017, anul crizei de forta de munca. Ce solutii au gasit angajatorii si Guvernul Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri, iar pe Guvern, sa majoreze contingentul de…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 551 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Malta – 158 de ...