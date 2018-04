Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Anul trecut s-au semnat 145 de tranzactii cu o valoare cumulata de aproape 5,2 mld. dolari, ambii indicatori fiind pe crestere, arata raportul M & A Barometer realizat de compania de audit si consultanta EY ♦ Numarul deal-urilor a crescut cu 28%, pe cand valoarea lor totala a postat un avans de 46%…

- Lantul farmaceutic Ropharma demareaza un program de rascumparare a propriilor actiuni pentru maximum 10% din capitalul social al companiei, pentru a le aloca angajatilor. Subiectul urmeaza sa fie aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26 aprilie. ”Numarul maxim de actiuni ce urmeaza…

- Bursa de Valori București (BVB), cea mai importanta instituție a pieței locale de capital, a susținut in ultimii ani o serie de inițiative și evenimente menite sa incurajeze investițiile romanilor și sa contribuie la creșterea nivelului de educație financiara. BVB a venit in intampinarea cererii potențialilor…

- Asociatia profesionistilor in investitii din Romania (CFA Romania) anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru…

- Trei din cele sase companii private care s-au listat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in ultimul an si jumatate au evolutii pozitive fata de pretul de IPO, Medlife (M) stand cel mai bine la acest capitol, actiunile operatorul de servicii medicale fiind in urcare cu aproape 30%. Desi au dat un important…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti a atins, vineri dimineata, cel mai inalt nivel din ultimele noua luni si jumatate, respectiv de 8.735 puncte, reiese din datele operatorului pietei de capital. Actiunile Electrocontact, Romcarbon si BRD cresteau cel mai mult pe piata principala…

- Piata de capital romaneasca trebuie dezvoltata si pe verticala, pentru a putea indeplini cerinta de lichiditate necesara statutului de piata emergenta, iar investitorii, fie ca sunt locali sau nerezidenti, au nevoie sa poata "juca" pe BVB orice idee de tranzactionare pe care o au, spune…

- Cele mai importante companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti sunt subevaluate si au indicatori de performanta superiori celor din regiune, insa acestea pierd din atractivitate din cauza faptului ca managerii rareori poarta discutii cu actionarii si potentialii investitori, considera Bogdan Dragoi,…

- Actiunile BRD au crescut luni cu un spectaculos 3,5% si au inregistrat o valoare a tranzactiilor de aproape 11 mil. lei, cea mai mare de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Evolutia vine dupa ce banca a anuntat oficial cel mai mare dividend din istorie, informatie care era insa prezenta in piata…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) din Republica Moldova, listat la jumatatea lunii februarie la Bucuresti, a inregistrat anul trecut vanzari de 147 milioane lei, in crestere cu 38%, in timp ce profitul net s-a majorat cu 37%, la 32 milioane lei, potrivit datelor financiare preliminare. …

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese din datele operatorului pietei de capital. In februarie,…

- Serviciul de muzica online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piata de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalca regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez isi va lista actiunile direct in piata, ocolind oferta publica initiala,…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- Piata de capital romaneasca a rezistat la cea mai mare corectie a burselor americane din ultimii 10 ani, indicele principal BET inregistrand o crestere de 7% de la debutul anului, a declarat, luni seara, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, la Gala de Inaugurare a Anului Bursier…

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. 'Din…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a acordat, luni seara, 19 premii pentru anul 2017 mai multor companii si persoane care s-au remarcat pe piata de capital romaneasca, in cadrul inaugurarii anului bursier 2018. Astfel, premiul pentru compania anului 2017 pe piata de capital a fost acordat MedLife. Conform…

- Pachetul, care reprezinta 18,32% din capitalul social al companiei farmaceutice, va fi disponibil pe piața incepand de maine. Compania farmaceutica Zentiva NV, actionarul majoritar al Zentiva SA (simbol bursier SVD), a anunțat, printr-un comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB),…

- Acțiunile vinariei Purcari intra de astazi pe piața reglementata de tranzacționare la Bursa de Valori București, în urma unei oferte de listare în valoare de 40,01 milioane de euro. Asta dupa ce oferta publica inițiala secundara a Purcari s-a încheiat cu succes. În deschiderea…

- Producatorul de gaze naturale Romgaz Medias a afisat un profit net in crestere cu 82,4% anul trecut, 2017 fiind cel mai bun an inregistrat de Romgaz de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti si London Stock Exchange (LSE), se arata intr-un comunicat al companiei remis joi Bursei de Valori Bucuresti…

- Grupul Bursa de Valori Bucuresti (BVB), operatorul pietei de capital din Romania, a inregistrat in 2017 un profit net de 14,6 mil. lei, plus 89% fata de 2016, in timp ce veniturile operationale au urcat cu 21%, la 38 mil. lei. Evolutia rezultatelor financiare a venit in contextul unei…

- Dupa o saptamana in care caderea bursei americane a tras in jos aproape toate pietele de actiuni, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a revenit luni cu o crestere puternica, in medie de 1,3%, investitorii acordant o atentie sporita si sezonului raportarilor financiare aflat in plina desfasurare in Romania.…

- Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a depasit 21 de miliarde de euro la finalul lunii trecute Valoarea tranzactiilor cu actiuni de la Bursa de Valori Bucuresti a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor. Bursa de Valori Bucuresti…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Pretul de oferta pentru cele 9,8 milioane de actiuni Purcari lansate in cadrul ofertei publice initiale secundare a fost stabilit la 19 lei/actiune, cu 9 lei sub pretul maxim, reiese dintr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ”Se asteapta ca tranzactionarea actiunilor…

- Bursele din Europa au deschis ziua in scadere, dupa ce indicele Dow Jones a inregistrat luni o noua contractie puternica, potrivit Bloomberg, scrie news.ro.Și Bursa de la Bucuresti deschide in scadere, in ton cu pietele internationale. Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti inregistra…

- Bursele din Asia au deschis in scadere, vineri, dupa ce Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere intr-o singura zi din istoria sa. Intr-o saptamana volatila pentru investitorii globali, vineri, in deschiderea sedintei de tranzactionare, indicele japonez Nikkei 225 a inregistrat o scadere…

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- Viorel Catarama, Elvila: Am decis listarea tehnica pentru a asigura o transparența maxima a companiei și pentru a da posibilitatea acționarilor minoritari sa-și tranzacționeze activele intr-un cadru organizat și eficient Adrian Tanase, BVB: Continuarea proceselor de listare a companiilor pe bursa este…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri in scadere, inregistrand la ora 10 un minus de 0,04%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,40%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, este singurul indice care afiseaza valori in crestere, de plus 0,12%…

- Cea mai mare problema a bursei in prezent este lipsa lichiditații, care afecteaza toți actorii pieței, de la investitori pana la brokeri. Problema a fost identificata de Adrian Tanase, noul CEO al Bursei de Valori București, care a și anunțat ca majorarea valorii zilnice de tranzacționare este principalul…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- In primul sau discurs oficial dupa numirea in functia de director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Adrian Tanase a dat semne ca isi doreste o schimbare a directiei pe care piata locala a urmat-o in ultimii ani, acesta afirmand ca vrea sa simplifice puternic mesajele de promovare ale pietei…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, va sustine luni, 29 ianuarie, prima sa conferinta de presa din aceasta functie, eveniment in cadrul caruia vor fi prezentate prioritatile si planurile cu privire la dezvoltarea pietei de capital locale. Puteti trimite intrebarile…

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transgaz a aprobat asocierea cu Regasificadora del Noroeste in vederea participarii in etapa a doua a procesului de achizitie a participatiei de 66% in cadrul operatorului sistemului de conducte de gaze din Grecia, DESFA, se arata intr-un anunt al companiei…

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate in 2017 la Bursa de Valori Bucuresti a depasit 3 miliarde de euro, cu 24% peste nivelul din 2016 si cu 28% peste media ultimilor 10 ani, potrivit unui comunicat al institutiei.

- Patru IPO-uri de peste un sfert de miliard de euro și 9 emisiuni de obligațiuni corporative, in lei și euro, au avut loc in 2017 la BVB Capitalizarea tuturor companiilor listate pe piața principala a BVB a atins un nivel record de 35 de miliarde de euro Media zilnica a valorilor tranzacționate pe toate…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). 'Franklin Templeton Investment Management…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate miercuri pe Bursa de la Bucuresti a urcat la 53,8 milioane de lei (11,58 milioane de euro), de la 38,46 milioane de lei (8,25 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, ieri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. „Daca bursa ar fi un barometru…

- Societatea Oil Terminal a raportat catre Bursa de Valori Bucuresti doua tranzactii incheiate de societate. Astfel, Oil Terminal a incheiat un contract cu Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale ndash; Unitatea Teritoriala 15 Bucuresti pentru prestari servicii depozitare motorina.…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…