- One United Properties si Auchan Romania vor demara anul acesta constructia One Floreasca City, proiectul imobiliar multifunctional pe care il dezvolta la intersectia arterelor Mircea Eliade si Calea Floreasca din zona centrala a Bucurestiului. Investitorii sunt cu precadere preocupati…

- Realizarea tronsonului de autostrada dintre Pitesti si Sibiu reprezinta este „o prioritate zero pentru noi, iar eu am demonstrat in mandatul de ministru al Transporturilor ca am fost nu doar preocupat, ci ca am facut pasi inainte foarte semnificativi. Intr-un an si sapte luni de mandat am pornit de…

- Primaria Capitalei dorește sa sterilizeze gratuit pisicile și cainii maidanezi cu stapani din București. Noul proiect urmeaza sa fie discutat și votat in cadarul ședinței de consiliu general ce se va desfașura miercuri, 28 martie.

- Dupa ce a terminat seria de intalniri cu ambasadorii, premierul Viorica Dancila a inceput turneul prin țara. Prima oprire: Gaești, Dambovita, unde a vizitat fabrica celui mai mare investitor din judet, ARCTIC.

- Investitorii de top din țara s-au intalnit cu reprezentanții administrațiilor locale in cadrul summit-ului Romanian Business Leaders. Printre edilii prezenți la intrunire, s-a numarat și primarita Irina Onescu, care a incercat sa ii convinga pe oamenii de afaceri ca Petrișul și mediul rural merita o…

- Dezvoltatorii imobiliari vor fi sancționați pentru munții de gunoaie care se ridica in jurul șantierelor din București. Primaria Capitalei ii va obliga sa colecteze selectiv deșeurile ramase dupa construcție.

- In lipsa utilitatilor, a scolilor si a transportului public, oamenii se vad aruncati la capatul civilizatiei. Primarii nu au avut un plan unitar de dezvoltare, asa ca fiecare a construit unde si cum a vrut. Citiți ce se intampla, de pilda, in orasul Bragadiru dintr-un material realizat in cadrul campaniei…

- Romania va avea un rol important in conducerea negocierilor referitoare la Brexit spre o concluzie de succes, in timpul primei sale Presedintii a Consiliului Uniunii Europene, la inceputul anului viitor, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ambasadorul Irlandei la Bucuresti, Derek Feely.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, vineri, pe ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, caruia i-a transmis interesul Romaniei pentru cooperare in mai multe domenii, precum energie, transporturi, infrastructura. Conform unui comunicat de presa…

- Actiunile Bancii Transilvania au o crestere de aproape 19% de la inceputul anului 2018, dar anuntul privind politica de dividend din profitul pe 2017 se lasa asteptat. Cu un randament mediu de 7-8% al dividendelor, estimat a fi platit anul acesta de companiile din indicele BET, bursa de…

- Banicioiu, dupa CEx al PSD: Dancila are multa treaba de facut la Guvern. Nu ar trebui "incarcata cu alte treburi” Nicolae Banicioiu a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca reusita zilei este validarea tuturor candidaturilor, precizand ca Viorica Dancila este premierul Romaniei si presedintele…

- BUCUREȘTI, 9 mart — Sputnik, Daniel Nistor. Investitorii se confrunta, la nivel global, cu doua riscuri semnificative la ofertele inițiale de criptovalute (ICO), conform rezultatelor unui studiu lansat de EY. Primul ține de zona de reglementare: țari diferite au niveluri diferite…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut joi o intrevedere cu seful statului sarb, Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita oficiala la Bucuresti, context in care s-a discutat despre situatia comunitatii romanesti din Serbia, in special de pe Valea Timocului, oficialul de la Belgrad dand…

- Sunt 429 de romani care studiaza la Universitatea din Manchester, o cifra exacta aflata chiar de la ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell. Dupa ce i-a cunoscut pe studenti, diplomatul a fost prezent si la intalnirea cu restul membrilor comunitatii romanesti din nordul Angliei.

- Exodul romanilor: UK a luat locul Italiei ca destinatie pentru emigranti Marea Britanie este, pentru al doilea an consecutiv, destinatia preferata a romanilor care pleaca in strainatate, avand in vedere ca si in 2015 circa 55.000 de emigranti romani (adica 28% din totalul celor care au plecat in 2015)…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura. Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de faptul ca…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, le-a transmis autoritaților de la București ca așteapta explicații cu privire la propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Veste buna pentru soferii care au o conduita exemplara in trafic. Acestia vor fi recompensati cu puncte bonus daca in decursul unui an calendaristic nu au luat nici un punct de penalizare. Aceasta reglementare se regasesste in noul proiect legislativ.

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura și CFR Calatori sunt operaționale pentru urmatoarea perioada. In zona de sud a țarii - București, Craiova, Galați…

- Dezvoltatorul imobiliar israelian Hagag Development Europe investeste peste 90 de milioane de euro in primul sau proiect rezidential din Bucuresti, H Pipera Lake. Localizat pe malul lacului Pipera, H Pipera Lake este cel mai mare ansamblu de locuinte pe care compania il dezvolta in Romania. 70 …

- Nou protest in centrul Clujului VIDEO Circa 30 de persoane s-au adunat și in aceasta seara la Monumentul Memorandiștilor din Cluj, dupa ce aseara ministrul Justiției a anunțat ca va cere revocarea din funție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. "Ne vedem în același loc, cu același scop ca…

- Primaria Municipiului Bucuresti precizeaza ca peste 18.000 de persoane urmeaza sa intre in posesia voucherelor pentru biciclete. Lista persoanelor este publicata pe pagina PMB. „Ca urmare a finalizarii procesului de actualizare a datelor, un numar de 18.323 de cetateni urmeaza sa intre…

- Al treilea aeroport din Istanbul, care va fi si cel mai mare din Turcia, va fi inaugurat pe 29 octombrie, a anuntat ministrul turc al transporturilor Ahmed Arslan, potrivit La Tribune. Acesta va sta la baza primului "aeroport - oras" din Turcia.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la București, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Carmen Dan si premierul Dancila, anunt de ULTIM MOMENT: Proiect pentru o REFORMA in Politia Romana…

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Zi neagra la bursele din intreaga lume dar și la București. Investitorii romani au avut pierderi importate, de milioane de euro, dupa ce principalii indici au scazut ca reacție la prabușirea bursei americane din ultimele zile.

- Aleșii UDMR cer, din nou, in Parlamentul de la București, autonomia Ținutului Secuiesc. Un proiect de lege in acest sens a fost depus, la 1 februarie, de deputatul UDMR de Covansa Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy.

- One United Properties investeste 100 de milioane de euro in fosta platforma Automatica, situata la intersectia Bulevardului Mircea Eliade cu Calea Floreasca, aflata momentan in paragina. Compania va dezvolta in aceasta locatie un proiect multifunctional, compus dintr-un proiect rezidential - One…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%.…

- Un nou proiect de dezvoltare a infrastructurii rutiere din Zlatna, care are ca obiect reabilitarea strazilor nemodernizate din satele Feneș și Galați, a intrat in implementare prin semnarea contractului de finanțare din data de 1 februarie 2018. Am semnat un nou contract de finantare pentru dezvoltarea…

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Academia Rapid iși schimba numele ca sa nu mai aiba piedici in drumul spre Liga 3! Academia Rapid, proiectul pus pe picioare cu bani grei de Primaria Sectorului 1, dar care, din pricina unei erori incredibile a pierdut dreptul de a obține „Certificatul de Identitate Sportiva”, iși schimba numele. Academia…

- Pentru noul proiect pe care il are la TV, Mircea Radu a filmat alaturi de o gasca. Mircea Radu, Andreea Balan, Nicolai Tand și Cosmin Seleși au filmat zilele acestea promo-urile pentru noua producție “Ie, Romanie”, pe care telespectatorii o vor putea urmari, in curand, la Antena 1. Pentru aceste filmari,…

- Guvernul Dancila abia a fost investit, dar este extrem de contestat. Divergentele au inceput odata cu balbaiala Executivului pe Declaratia 600 si totul a erupt dupa ce ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca vor scadea salariile anumitor bugetari.Acum, cei de la Palatul Victoria…

- „Pentru prima data am putut sa facem tranzactii care au acoperit toate produsele de corporate finance pentru companii private.“ Romania este foarte bine vazuta de noi, are o crestere econo­mica impresionanta, in 2017 am facut tranzactii importante cu com­pa­nii private dupa ce inainte…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- Volumul tranzactiilor imobiliare cu proprietati comerciale (malluri, birouri, depozite, hoteluri) din Romania a ajuns anul trecut la aproape un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016, cand s-au vandut cladiri de 890 milioane euro, potrivit datelor companiei de…

- Mihai Carstea, un jandarm din Ploiesti, a postat, marti, pe pagina personala de Facebook, un mesaj adresat celor care au criticat reactia violenta a colegilor sai in timpul protestelor de sambata, din Bucuresti. Postarea are atasata o poza din seara protestului in care mai multi jandarmi incearca sa…

- BERBEC: In plan profesional, motivati-va singuri, daca vreti sa atingeti obiectivele stabilite. Aerul de vacanta care se resimte in atmosfera va innabușa perseverenta si creativitatea.

- Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiei sunt cateva dintre elementele ce atrag investitorii japonezi in Romania, a apreciat, marti, la o intalnire cu jurnalistii, Norio Maruyama - director general pentru presa si diplomatie publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…

- Dialogurile premierului Japoniei, ce urmau sa se desfașoare la Palatul Victoria, au fost anulate de oaspeți. Un director adjunct din cabinetul premierului japonez va conduce o mica delegație la sediul guvernului din București pentru discuții cu vicepremierul roman care nu este nici el cert, intrucat…

- De mai bine de un deceniu, Draga Olteanu Matei a devenit scumpa la vedere, preferand sa-si traiasca linistita batranetea la Piatra-Neamt, unde s-a mutat in 2014, departe de haosul din Bucuresti.

- Consiliul Judetean Buzau a impartit localitatilor aproape 12 milioane de lei, bani pe care sefii unitatilor administrative-teritoriale din judet ii pot folosi pentru stingerea unor arierate, dar si pentru proiecte de infrastructura. O alta veste buna este ca pana la sfarsitul lunii, va fi aprobat si…

- Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul de așteptare in stații va scadea, reducandu-se de la 20-23 de minute in prezent, la 10-11 minute. "Prin aceasta masura, calatorii din zonele Ghencea, Drumul Taberei și Cartierul Latin vor beneficia de o alternativa reala de transport…

- 100 de ani de la Unire inseamna 100 de ani de povesti. Pe tot parcursul anului 2018, lunea, in emisiunea Orasul vorbeste, o casa din Bucuresti isi spune povestea la Radio Romania Cultural. Cate povesti ascund zidurile caselor vechi putini dintre noi stiu. Acesta este motivul pentru care pornim intr-o…

- Mandatele sefilor de penitenciare ar putea fi limitate la patru ani, conform unui proiect de lege lansat in dezbatere publica de Ministerul Justitie (MJ), scopul acestei masuri fiind acela de responsabilizare a persoanelor care detin aceste functii. Ministerul Justitiei (MJ) a pus in dezbatere publica…