- Romania a importat 59.369 tone de rosii in primele noua luni din 2017, o cantitate aproape similara fata de aceiasi perioada din 2016 (59.075 tone), in timp ce exporturile au fost nesemnificative, respectiv de numai 262,2 tone, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata de AGERPRES.…

- Filmul "Banditul Whisky/ The Whisky Robber", de Nimrod Antal, povestea adevarata a banditului plecat din Romania care a jefuit 27 de banci si oficii postale in Ungaria, strangand peste o jumatate de milion de dolari, are premiera in cinematografele romanesti vineri, potrivit distribuitorului.

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, in timp ce prețul motorinei a crescut cu 15 bani pe litru, potrivit datelor serviciului de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana, Oil bulletin. In prima zi…

- A intrat in vigoare legea prin care sunt anulate obligații fiscale ale dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice. Conform acesteia, in cazul tranzactiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anuleaza…

- De la ora 18, are loc Gala „Zece ani de 10", cu ocazia aniversarii unui deceniu de activitate a Asociatiei Studentilor Jurnalisti din Iasi (ASJ). La Gala participa studenti si profesori de la catedra de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii, precum si fosti studenti, care s-au format, de-a lungul anilor,…

- Societatea Akcent Development, controlata de catre Alin Niculae, patronul Oscar Downstream, cel mai mare distribuitor independent de carburanti din Romania, pregateste un nou proiect rezidential cu pana la 600 de apartamente in apropierea zonei Expozitiei din Capitala, pe un teren de 20.500 mp, cumparat…

- Cei mai talentati bucatari din Romania se intrec la categoriile sectiunii gastronomie a concursurilor GastroPan, care se vor desfasura, in perioada 19-22 aprilie 2018, la Targu Mures, in cadrul celei de-a X-a editii a Expozitiei Internationale GastroPan. Potrivit organizatorilor, sectiunea…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

- Companiile romanesti, cu precadere IMM-urile, pot aplica pentru finantare in scopul internationalizarii, prin intermediul a 12 programe de diferite, dintre care zece reprezinta programe cu fonduri europene, iar celelalte doua sunt in colaborare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri din Romania,…

- Specialiștii de la Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va invața cum se planteaza corect bradul ecologic pe care l-ați cumparat de Craciun. Daca ați cumparat de Sarbatori un pom de Craciun ecologic, care poate fi replantat, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va ofera cateva sfaturi pentru replantarea…

- Valoarea totala a tranzacțiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare, cu exceptia segmentului industrial, a crescut anul trecut semnificativ fața de 2016, depașind pragul de 350 mil. euro la nivel național, potrivit datelor colectate de compania de consultanta imobiliara Colliers International.

- Acesta este, in fapt, o carte care conține interpelari, rapoarte, avize, declarații scrise, propuneri de rezoluții, luari de cuvant in plen, intrebari cu raspuns scris, declarații politice, evenimente organizate, apariții in mass-media. Volumul este impresionant. In cuvantul adresat cititorilor…

- Ministerul Finantelor a iesit pe pietele externe de doua ori in acest an, imprumutand cumulat 2,75 mld. euro, iar costul a coborat la un minim istoric de 2,1% pentru scadenta de 10 ani. Prin aceste imprumuturi realizate pe piata internationala Romania si-a acoperit necesarul de finantare…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat pentru cele noi, cat și pentru cele vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit datelor principalului portal de anunțuri imobiliare de pe piața, solicitarile…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an. Societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au inregistrat, in primele noua luni ale anului 2017, un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai…

- Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de 1 miliard de euro. Contractul a fost semnat in data de 18 iulie 2017, la Luxemburg, de catre ministrul Finantelor Publice si va fi implementat…

- Romania a semnat primul contract pentru achizitia sistemului de aparare Patriot. Bateriile care vor ajunge in tara sunt noi, in cea mai moderna configuratie din acest moment si vor servi nevoilor de aparare antiaeriana ale tarii.

- Legea pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, se discuta miercuri in sedinta de Guvern.

- Compania Jidvei, cel mai mare producator de vinuri din Romania, a lansat „Un vin bun pe masa de Craciun”, un demers de promovare a preparatelor tradiționale asociate cu vinuri autentice romanești. La Castelul Bethlen-Haller de la Cetatea de Balta, simbol de preț al Jidvei, au fost invitați bloggeri…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Investitorii care au investit in companiile incluse in indicele principal al pietei de capital romanesti in 2012, urmarind o strategie pe termen mediu si lung, si-au dublat investitia in ultimii cinci ani, avand in vedere dividendele acordate, reiese din datele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, considera ca „cea mai buna strategie de tara ar fi fost ca planul reintregirii teritoriilor romanesti sa fie un plan strategic de tara”. In acest context, edilul este de parere ca unirea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa fie prevazuta in Constitutia Romaniei prin…

- Trei oferte publice initiale (IPO) de varf au avut anul acesta un impact semnificativ asupra pietei bursiere din Romania - Bursa de Valori Bucuresti (BVB), se arata intr-o analiza publicata pe site-ul emerging-europe.com. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13…

- La ani buni de cand nu a mai jucat intr-o producție cinematografica, dupa ce s-a afirmat in telenovele, Lili Sandu vorbește despre ceea ce-și dorește foarte mult, actoria. Asemeni altor colegi din generația sa, dupa o cariera in muzica, Lili Sandu a avut șansa sa joace in cele mai urmarite telenovele…

- Trencadis, Tremend, APSISWARE si Qualitance reprezinta Romania in clasamentul Deloitte’s Technology Fast 500™ pe Europa, Orientul Mijlociu si Africa (EMEA) din acest an. Aflat la 17-a editie, clasamentul este realizat de echipa globala Deloitte dedicata industriei IT, media si telecom,…

- Alerta in privința unui produs indispensabil bebelușilor, dar și gospodinelor care il folosesc in prepararea deserturilor și in alte preparate. Autoritatile franceze au interzis vanzarea laptelui praf produs de gigantul Lactalis si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru…

- Din cauza supracontrolului si a suprareglementarilor din setorul privind taierile din padurile din Romania, s-a diminuat foarte mult volumul de masa lemnoasa existent pe piata, spune Catalin Tobescu, reprezentantul Federatiei Proprietarilor de Paduri, care apreciaza ca taierile ilegale s-au redus…

- "​Ce facem? Uitam cat de vulnerabili suntem? Schimbam 4 ministri la Economie in 8 luni? Aducem 6 revolutii fiscale, anuntate pe holurile ministerelor- fara vreun studiu de impact- iar apoi renuntam la ele tot pe holurile ministerelor? Pai stiti ce spun investitorii? Ca e haos in Romania! Ca e incertitudine…

- Doar 20% dintre IMM-urile romanești desfașoara in prezent activitați de export, contribuind cu 25% la exporturile totale din Romania, releva un studiu realizat recent de UPS și Kantar Millward Brown.

- Daca ai vazut deja ce inventatori a dat Romania lumii, e timpul sa traiesti putin si in prezent. Sunt companii, afaceri, antreprenori care au reusit sa creeze un produs si sa iasa cu el pe piata internationala sau sa dezvolte un domeniu la care altii nu s-au gandit. Oamenilor din Romania le…

- Georgian Marcu povesteste ca a avut "norocul" sa isi lanseze business-ul propriu de consultanta imobiliara, Green Angels, acum zece ani, intr-o perioada in care "nu se tranzactiona nimic si nu mai dorea nimeni sa cumpere", adica "direct in criza". Astfel ca startul a…

- Peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta tara, sustine reteaua de socializare. Iar in Romania, circa 70% dintre utilizatorii de pe Facebook sunt conectati cu cel putin un IMM dintr-o tara straina. Primele cinci tari ale caror IMM-uri atrag cel…

- Conform unui studiu realizat de eJobs Group, in Romania anului 2017, numai platforma eJobs a gazduit peste 100.000 de anunturi ce promovau locurile de munca vacante ale angajatorilor romani. In primele noua luni ale anului, peste 40.000 de joburi au fost disponibile, iar cei mai mari angajatori au fost…

- Aflat in vizita oficiala in Egipt, ministrul Ilan Laufer a confirmat interesul companiilor romanesti de a se implica in implementarea programelor de dezvoltare egiptene si, incurajand oamenii de afaceri egipteni sa investeasca in Romania, in special in productie, agricultura sau turism.

- Camași populare romanești, bluze, ii sau marame din canepa, simple ori țesute cu fir de aur, unele purtand amprenta unor simboluri ale culturii romanești, cum ar fi Brancuși sau Maria Latarețu, primesc oaspeții, in atmosfera de șezatoare, in primul Muzeu al Canepii din Romania care s-a deschis, joi,…

- Investitorii grupati in Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) au "luat la cunostinta cu mare ingrijorare" despre modificarile la Codul Fiscal anuntate de Guvern si se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care desfasoara activitati in domeniul IT, dar exista si…

- Cifra de afaceri din materialul biologic importat ajunge la un miliard de euro, iar daca adaugam și inputurile putem vorbi despre un procentaj de 60% din valoarea totala a producției agricole romanești, a declarat, marți, vicepreședintele Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS), Valeriu Tabara.…

- Volumul "Ultima tigara a lui Fondane", al scriitorului Catalin Mihuleac, aparut la Editura Cartea Romaneasca, a fost distins cu Premiul USR Iasi, al Uniunii Scriitorilor din Romania, filiala Iasi.Ceremonia de acordare a Premiilor USR pentru aparitii editoriale in anul 2016 a avut loc in ...

- In septembrie, lucrarile de infrastructura au inregistrat cel mai pronuntat declin, dar constructia de locuinte a crescut substantial. "Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la constructiile ingineresti cu 26% si la cladirile nerezidentiale cu 24,9%. Cresteri…

- Matei Corvin patinator. Mesajul unui activit maghiar Un cunoscut om de cultura si activist maghiar i-a aplicat patine statuii lui Matei Corvin. Maghiarii au reactionat vehement dupa ce patinoarul de Craciun de anul acesta, din centrul Clujului, a fost pozitionat în jurul grupului statuar…

- „Ceea ce vad investitorii olandezi intr-o tara precum Romania, sunt oportunitatile enorme si trebuie sa stie ca aceste oportunitati vor fi la fel si anul viitor si ca exista predictibilitate cand vine vorba despre sistemul de taxe. Daca aceasta predictibilitate nu este acolo, investitorii merg in alta…

- Bancile din Romania sunt cu un pas in urma celor din Vestul Europei si in urma altor tari din Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste implementarea noii directive privind serviciile...

- Fostul ministru al Apararii, Gabriel Leș, senator de Satu Mare, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca primele transportoare blindate 8 X 8 produse total in Romania vor fi omologate in 2018 sau 2019. "Pentru transportoare blindate pentru trupe 8 X 8 s-a semnat, la Craiova,…

- "Dupa exitul din Slovenia si Croatia cei de la CME se pregatesc sa vanda si restul operatiunilor, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Romania. In Bulgaria lucrurile par a fi destul de clare, cel mai probabil va cumpara unul din playerii locali. Cehia e la pachet cu Slovacia din multe motive. Ar ramane Romania,"…

- Necesitatea infiintarii unui serviciu de stat pentru navigatia maritima a fost motivata in Parlamentul tarii de catre raportorul legii, deputatul G. Sefendache: "Intotdeauna s a simtit in Romania necesitatea unui serviciu national de navigatie; vicisitudinile politice insa prin care am trecut, rapiditatea…

- Profiturile si comisioanele practicate de bancile din Romania sunt mai mari decat in alte state din Uniunea Europeana, iar concurenta nu prea functioneaza, a declarat joi pentru News.ro Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, care adauga ca a prezentat in Parlament mai multe solutii…

- Principalele companii producatoare de BCA critica modificarea Codului Fiscal in cadrul programului de „stimulare a mediului de afaceri si reducere a poverii fiscale", apreciind ca schimbarile anuntate de guvern vor avea efectul advers, vor creste costurile suportate de companii si se vor reflecta…

- Potrivit retailerului, toate telefoanele au fost achitate de catre romani integral, valoarea totala a acestora depasind 1,5 milioane de euro. Toate comenzile vor fi livrate catre primii clienti din Romania incepand cu 6 noiembrie. Cel mai asteptat telefon al anului, iPhone X, este disponibil la precomanda…