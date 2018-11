Investitorii francezi avertizeaza: Majorarea salariului minim afecteaza intreaga economie a Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile salariului minim in forma anuntata de Guvern pot afecta intreaga economie a tarii, prin cresterea costurilor cu forta de munca, reflectata intr-un final in majorarea preturilor, arata reprezentantii Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER), intr-un comunicat…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a anuntat luni ca intentia Guvernului de a majora din nou salariu minim ”aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil” va duce la regandirea modelului de business in randul comunitatii germane de business din Romania, ceea ce poate insemna…

- In ultimii 4 ani salariu minim s-a dublat, fara insa ca productivitatea sa poata ține pasul cu aceste creșteri. Pentru a se asigura ca creșterea salariilor este legata și de creșterea productivitații, este deosebit de important pentru companiile germane din Romania ca Guvernul Romaniei sa investeasca…

- Daca acum 15 ani i-ai fi sugerat unui angajator roman sa iși aduca forța de munca de la peste 8.000 de kilometri distanța (cam atat e intre Romania și Vietnam pe cale aeriana), ar fi zis ca ești ușor dus cu capul. Astazi, același angajator te-ar ruga din prima sa-i dai repede niște contacte ca sa-și…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- In urma declaratiilor recente facute de unii oficiali romani impotriva companiilor multinationale, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) isi exprima ingrijorarea privind impactul negativ asupra partenerilor externi, investitorilor si salariatilor acestora.