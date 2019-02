Stiri pe aceeasi tema

- OuG 114 schimba, în mod brutal, reguli în sectoare care susțin modernizarea economiei și calitatea vieții populației: sectorul energetic, sectorul telecomunicațiilor, sectorul financiar-bancar și piața de capital. Inducerea unui șoc nejustificat în aceste sectoare risca sa le împinga…

- Instabilitatea fiscala reprezinta cea mai mare provocare din anul 2019, afirma oamenii de afaceri chestionați in cadrul KeysFin Business Focus 2019. Potrivit datelor barometrului, impredictibilitatea legislației fiscale va influența semnificativ apetitul investitorilor, atat romani cat mai ales straini,…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) a anuntat, luni, ca bugetul de stat pentru anul 2019 ar trebui sa se bazeze pe o inghetare a salariilor in sectorul bugetar, pentru ca majorarea agresiva a salariilor in administratia centrala si locala este una dintre cauzele majore ale cresterii atractivitatii…