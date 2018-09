Investitorii din Olanda, Germania și Austria cumulează peste 51% din investițiile străine din România Primele trei țari din topul investitorilor straini in Romania cumulau 51,3% din soldul investițiilor straine directe (ISD), de la finele anului trecut, pana la 38,917 miliarde de euro, o creștere de 12,3% fața de anul anterior, reiese dintr-un studiu prezentat de Banca Naționala a Romaniei (BNR). In topul soldului ISD la 31 decembrie 2017, prima țara este Olanda – cu o pondere de 25,9%, in creștere de la 24,3%, in anul precedent, ca urmare a majorarii cu 15,1% a valorii, pana la 19,638 miliarde de euro, potrivit unei cercetari statistice realizate de BNR in colaborare cu Institutul Național… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

