- Sindicatul Valahia Targoviște a transmis o scrisoare premierului Viorica Dancila, cu prilejul vizitei acesteia in județul Dambovița. Sindicatul a Post-ul Sindicaliștii de la Valahia i-au cerut premierului Dancila sa salveze COS! Societatea este in prag de faliment apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Prima vizita in teritoriu a premierului Viorica Dancila, in Dambovita, de joi, a fost scurtata, ”vinovata” fiind intrarea in vigoarea codului de ninsori, ea promitandu-le autoritatilor locale si investitorilor cu care s-a intalnit sprijin pentru rezolvarea problemelor semnalate.

- Teodorovici, despre site-ul ANAF:” In doua saptamani Ministerul de Finante va anunța o decizie pe toata partea de IT in zona de fisc”, a spus ministrul, joi, la Dambovița, unde participa, in cadrul vizitei de lucru a premierului Viorica Dancila, la discuții au autoritațile din județ și cu investitorii…

- In ciuda faptului ca in ultimele zeci de ore s-a vehiculat ipoteza ca mai multi ministri ar fi vizati de o eventuala schimbare din actuala echipa guvernamentala, premierul asigura ca nici vorba de asa ceva. Aflata in Dambovita, Viorica Dancila a catalogat informatia drept “total neintemeiata”. “Va asigur…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se va afla astazi in Dambovita. Viorica Dancila va vizita santierul viitoarei fabrici a Arctic de la Ulmi, acolo unde se construieste o fabrica de masini de spalat vase si rufe. De asemenea, va vizita si alte firme care vor produce componente pentru Arctic, afllate…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a cerut marti presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider PSD, sa ii „permita” premierului Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament la dezbaterea „Ora Guvernului", pentru a le spune romanilor „ce se intampla cu tara".

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, vineri, pe ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, caruia i-a transmis interesul Romaniei pentru cooperare in mai multe domenii, precum energie, transporturi, infrastructura. Conform unui comunicat de presa…

- Premierul Romaniei s-a intalnit in urma cu aproximativ o saptamana si jumatate cu primarii oraselor resedinta de judet. Aflat la Viena, primarul Timisoarei a lipsit de la intalnirea cu Viorica Dancila. Robu sustine ca ii va cere premierului o intalnire separata. „Eu sunt primarul viitoarei Capitale…

- Accident grav pe DN 7 in acest weekend. Șoferul in varsta de 77 de ani, care a murit pe loc, nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de mers. Accident groaznic la Crangurile. Un sofer de 77 de ani a murit pe loc. Un sofer in varsta de 77 de ani care nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Dupa doar doi ani si jumatate de la ultimul Congres, PSD urmeaza sa isi aleaga o noua garnitura de vicepresedinti, plus presedintele executiv si secretarul general, in cadrul unui Congres extraordinar organizat sambata, 10 martie, la Sala Palatului. Delegatii social-democrati vor da voturi impartiti…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat marti, la telefon, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, la initiativa acestuia, printre temele abordate numarandu-se organizarea unei sedinte comune de Guvern si cresterea interconectivitatii rutiere intre Romania si Bulgaria. Potrivit unui comunicat al…

- Spitalul regional din Cluj. Studiul de fezabilitate, gata la sfarsitul anului + Banii UE nu au fost pierduti Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca, la sfarsitul acestui an, vor fi incheiate studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale care se vor construi la Iasi, Cluj si…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca a propus sanctionarea cu avertisment a premierului Viorica Dancila pentru afirmatia legata de "autisti" si este dezamagit de decizia contrara a colegiului director, adoptata…

- PMP condamna tentativele de incendiere a unor institutii de invatamant cu predare in limba romana din Cernauti si ii solicita premierului Viorica Dancila sa isi asume de urgenta actiuni concrete privind situatia romanilor din Ucraina, afirma presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac. "Partidul Miscarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis miercuri prim-ministrului Viorica Dancila, in contextul intrevederii avute la Bruxelles, ca are "multa incredere in sistemul judiciar din Romania" si ca nu este "neaparat foarte…

- Audierea premierului Viorica Dancila la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), dupa ce i-a calificat "autisti" pe cei ce "dezinformeaza" la Bruxelles, a fost reprogramata...

- Deputatul Victor Ponta a declarat, luni, ca este obligatia premierului de a se intalni periodic cu guvernatorul Bancii Nationale, dar ideea ca interventia BNR ar rezolva problema ratei inflatiei este "o minciuna". Intrebat despre afirmatiile potrivit carora Banca Nationala ar trebui sa intervina…

- Presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, spune ca judetul Cluj a transmis suficient teren Ministerului Sanatatii pentru constructia Spitalului Regional de Urgenta, iar despre premierul Viorica Dancila spune ca e pe langa subiect.

- Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, scrie Hotnews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Se inregistreaza o mica victorie a micilor prinți din Romania. Declarația prim-ministrului Viorica Dancila, care a folosit termenul «autist» intr-un context cel puțin nepotrivit, nu va ramane fara urmari. Premierul va fi audiat curand de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii.

- Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Iuliana Zobuian a fost martor in dosarul Referendumul, aratand…

- Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism considera ca folosirea de catre premierul Viorica Dancila a termenului de autism cu sensul profund negativ, intr-o disputa politica, este o jignire adusa persoanelor cu aceasta afectiune.Asociatia Copiilor cu Autism i-a transmis vineri premierului o…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat in ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmand sa fie citata pentru audieri marti, a declarat,…

- Asociația Parinților Copiilor cu Autism a reacționat printr-o scrisoare deschisa la o declarație a premierului Viorica Dancila, facuta joi seara, la o televiziune, cand șefa executivului a folosit termenul de „autist” in sens negativ.

- Fostul international Gheorghe Popescu a anuntat, miercuri, ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa fie eliberat din functia de consilier de stat si numit consilier onorific in programul pentru organizarea Campionatului European din 2020, transmite News.ro . El a precizat ca doreste aceasta schimbare…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie de marti a prim-ministrului, lui Gheorghe Popescu…

- "Daddy, e groasa (MA) cu Valcov. Dragnea, intelege ca mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului nu este posibila. Este adevarat ca aceasta condamnare la 8 ani de inchisoare pentru coruptie nu este definitiva, dar standardele politice intr-un…

- Dragnea, dupa condamnarea consilierului premierului: Romanii primesc salarii mai mari datorita implicarii lui Valcov Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, vineri, de jurnalisti, sa comenteze situatia consilierului de stat in aparatul premierului, Darius Valcov, condamnat la opt ani de inchisoare,…

- Reglementarea profesiei de expert si cea de tehnician în egalitate de sanse a adus o noua confuzie. Pe de-o parte, premierul Viorica Dancila a anuntat ca persoanele juridice sunt obligate sa aiba un astfel de specialist, în timp ce purtatorul

- Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. Potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial, Andreea…

- Darius Valcov, fostul ministru al Finantelor, in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila, a fost condamnat, joi, de instanta suprema, la opt ani de inchisoare. Judecatorii au dispus si confiscarea a 6, 2 milioane de lei. Decizia judecatorilor nu este definitiva.

- Un barbat de 62 de ani a fost retinut de politistii din Gaesti dupa ce ar fi violat o fetita de 7 ani, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.

- Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului. Miercuri, Gheorghe Piperea si Dumitru-Remus Vulpescu si-au incetat calitatea de consilieri onorifici ai prim-ministrului, prin decizii ale premierului Viorica Dancila publicate miercuri in Monitorul Oficial.Gheorghe…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, era ultimul membru al Cabinetului Dancila care nu renunțase la protecția SPP, asta deși toți miniștrii, in frunte cu Viorica Dancila luasera aceasta decizie. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la Bruxelles pe legile justiției: avertisment pentru PSD-ALDE…

- Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a prim-ministrului, Alexandru…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care general locotenent cu trei stele Petrica Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului. Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila. Reamintim ca general locotenent…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca este optiunea premierului si a ministrilor varianta prin care isi asigura protectia si a amintit ca atunci cand beneficia de SPP a renuntat uneori la aceste servicii, conform Agerpres.Declaratiile lui Kelemen Hunor au fost facute in contextul…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, discuta sambata cu ministrii in functie si cu cei validati de conducerea PSD pentru un nou portofoliu, urmand ca duminica conducerea PSD sa se intalneasca cu grupurile parlamentare, precum si cu liderii de filiale. Basescu, despre ministrul propus la Educatie:…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh va fi numita in functia de secretar general al guvernului, potrivit unor surse din PSD. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa, potrivit Antena 3. Sevil Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh va fi numita in functia de secretar general al guvernului, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa. Sevil Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de guvernare…

- Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia, presedinte OFSD Dambovita, saluta decizia privind numirea europarlamentarului Viorica Dancila in functia de premier al Romaniei. Social-democrata Claudia Gilia ...

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac la adresa premierului desemnat al Romaniei, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la Digi 24, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle. Jurnalistul il critica și pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a desemnat…

- Consultarile de la Cotroceni pentru desemnarea premierului au inceput, presedintele intalnindu-se cu delegatia PSD - ALDE formata din Liviu Dragnea, Paul Stanescu, Marian Neacsu, Gratiela Gavrilescu si Daniel Chitoiu. Coalitia PSD-ALDE merge la consultari cu propunerea de desemnare a europarlamentarului…

- Ședința decisiva in PSD. Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv Național, pentru a lua o decizie ”finala” privind soarta guvernarii premierului Tudose. Variantele luate in calcul sunt fie demisia premierului, fie retragerea sprijinului politic lui Tudose, sau o retragere din Executiv a ministrului…