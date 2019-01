Stiri pe aceeasi tema

- Instabilitatea fiscala reprezinta cea mai mare provocare din anul 2019, afirma oamenii de afaceri chestionați in cadrul KeysFin Business Focus 2019. Potrivit datelor barometrului, impredictibilitatea legislației fiscale va influența semnificativ apetitul investitorilor, atat romani cat mai ales straini,…

- Cele mai mari probleme sunt in Austria, tara care se afla aproape in intregime sub cod rosu de ninsoare, dar si in sudul Germaniei, dupa ce in ultimele zile tone de zapada s-au acumulat mai ales in zonele montane, unde stratul de omat a ajuns la 3 metri. Sunt afectate numeroase statiuni de ski, frecventate…

- BERBEC Relatiile – atat cele profesionale, cat si cele personale – ar putea avea de suferit din cauza unor dificultati de comunicare. Este indicat sa fiti foarte atent cum va exprimati si sa-i ascultati pe ceilalti cu atentie si rabdare. S-ar putea sa va simtiti obosit si sa nu aveti chef sa va intalniti…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a finalizat pentru acest an cercetarea specifica in dosarul in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la 15 ani de inchisoare. Cauza a fost amanata pentru data de 16…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit marti o delegatie de oameni de afaceri japonezi, care viziteaza Romania in cadrul unui turneu regional al Organizatiei Japoneze pentru Comert Exterior - JETRO, context in care a prezentat avantajele oferite de mediul investitional romanesc. Potrivit…

- Omul de afaceri Cristian Borcea a ajuns joi seara la DIICOT, dupa ora 18.30, anunta Antena 3. Potrivit sursei citate, Borcea a mers la DNA pentru a face dovada platii cautiunii de 2 milioane de lei in dosarul in care este acuzat de de evaziune fiscala si spalare de bani.DIICOT a stabilit vinerea…

- Comisia nr. 5 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului a Consiliului Local Municipal s a reunit ieri in sedinta. Consilierii municipali au avizat favorabil mai multe proiecte de HCL care vizeaza majorarea impozitului pe cladiri…

- O delegatie formata din 20 de oameni de afaceri bavarezi si reprezentanti ai Ministerului Economiei din Bavaria, Germania, se afla zilele acestea intr-o vizita in judetul Suceava pentru a stabili parteneriate si a dezvolta relatii de afaceri cu parteneri suceveni. Din delegatia din Bavaria fac ...