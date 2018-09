Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi merge la Chiajna pentru meciul de miercuri din 16-imile Cupei Romaniei cu mai multe rezerve, lasand acasa șase jucatori importanți. Partida se va juca la ora 18:45 și va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveSCORE pe GSP.ro. "Trebuie sa ne adaptam, indiferent de…

- Temperaturile ridicate și disconfortul termic ne vor da mari batai de cap și in septembrie. Precipitatiile si furtunile vor aparea doar pe spatii restranse. Conform meteorologilor, vara va continua si in septembrie, dar sunt anuntate ploi aproape in fiecare zi, anunța Realitatea Tv Prognoza spetembrie:…

- Sezonul de vanatoare va fi declarat deschis in 18 august. In premiera, activitatile vor putea fi practicate si in zilele de miercuri nu doar sambata și duminica. Asta prevede un proiect aprobat de Guvern.

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Reducerea aversiunii fata de risc a permis monedelor din regiune, inclusiv leului, sa se aprecieze. Calmul din piata valutara s-a rasfrant si asupra segmentului monetar, acolo unde indicii ROBOR au stagnat. Cursul euro a scazut de la 4,6589 la 4,6550 lei, minimul ultimelor aproape trei saptamani, intr-o…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in luna iunie 2018, comparativ cu luna precedenta, acesta fiind primul declin inregistrat de acest indice in 2018, ca urmare a scaderii cotatiilor...

- Nu este un secret ca ingrijirea sanatații fizice afecteaza și sanatatea mintala. De fapt, doar zece minute de exercițiu va pot face sa va simțiți mai vigilent, mai energic și mai pozitiv. Dar nu trebuie sa ne credeti pe cuvant. Ca parte a campaniei noastre Push for Happiness, am analizat știința din…

- Indicele ROBOR la 3 luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, si-a continuat cresterea marti pâna la 3.27%, de la 3.