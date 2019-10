Stiri pe aceeasi tema

- Burger King anunța record de vanzari pentru Europa Centrala și de Est, dupa deschiderea restaurantului din Romania. Romanii au mancat 18.000 de burgeri și 1,6 tone de cartofi prajiți Noul restaurant Burger King in Romania a avut peste 15.000 de clienți in prima saptamana de la deschidere, care au stabilit…

- Intr-o scrisoare din 24 septembrie postata pe website-ul senatorului Dick Durbin, semnata de mai multi senatori, ambasadorul SUA in Ungaria, David Cornstein, este intrebat daca serviciile secrete maghiare au cooperat cu cele americane in monitorizarea activitatilor IIB si a personalului acesteia…

- Cea mai mica valoare a șomajului, dintre țarile Uniunii Europene, pentru cei cu educație de nivel universitar a fost în Cehia 1,1 procente, urmata de Ungaria 1,3%. Cel mai mare nivel al șomajului în aceasta categorie de persoane era în Grecia – 13,7%, și Spania –…

- Pe artera pietonala Knez Mihajlova, la cetatea Kalemegdan, la aeroportul Nikola Tesla si la un mall chinezesc de la periferia Belgradului pot fi vazute patrule formate din cate doi politisti sarbi si doi chinezi. Mii de turisti chinezi viziteaza Belgradul si alte orase din Serbia. In sprijinul…

- Romania, intre țarile din UE cu cei mai mulți angajați in industria auto. Salariile, printre cele mai mici din regiune Salariul mediu al unui lucrator roman care activeaza in industria auto este de 650 de euro pe luna, la jumatate fata de Estonia - tara cu cele mai mari castiguri in domeniu, reiese…

- Primarul Municipiului Sebeș, domnul Dorin Nistor, a primit, vineri, 30 august 2019, vizita ambasadorului Republicii Slovace, excelența sa, domnul Karol Mistrik și a consulului general al Republicii Slovace, excelența sa, domnul Miroslav Iabloncsik. Inalții oaspeți au fost invitați la Casa Memoriala…

- Romania se afla pe primul loc la nivelul Uniunii Europene la capitolul inflație, cu o rata anuala de 4,1%, țara noastra fiind urmata de Ungaria (3,3%), Letonia si Slovacia (cu cate 3%), potrivit datelor Eurostat, citate de Mediafax. Media europeana se ridica la 1,4% in luna iunie. Cele mai mici rate…

- Angajatii din sectorul IT care lucreaza in Romania au cele mai mici salarii comparativ cu specialistii din acest domeniu care activeaza in celelalte tari din Europa de Est, potrivit rezultatelor unei analize realizate de eJobs.ro si publicate marti. Astfel, IT-istii care lucreaza in Romania incaseaza…