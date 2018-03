Stiri pe aceeasi tema

- Strainii au investit cu 77 de milioane de euro mai puțin in Romania, in luna ianuarie a lui 2018, fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit informațiilor provenite de la banca centrala. „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 310 milioane euro (comparativ cu 387 milioane…

- Nivelul de alfabetizare financiara este scazut, Romania fiind pe ultimul loc in Europa, cu un nivel de 22% din populatie alfabetizata financiar, in timp ce media europeana este de 55%, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la…

- Activele nete ale celor 187 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut cu 1% in februarie, pana la nivelul de 26,2 miliarde de lei (5,6 miliarde de euro), inregistrand o scadere cumulata de 0,5% dupa primele doua luni ale anului, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Administratorilor…

- Investițiile și afacerile din România trec Prutul. În Republica Moldova, Asociația Investitorilor din România va consolida mediul de afaceri transparent, va crea noi locuri de munca și va atrage investitori straini pe piața moldoveneasca. În cadrul emisiunii…

- Valoarea totala a investitiilor in Stadionul Steaua va fi de 301,77 milioane de lei, iar in Stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern.

- ”Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite în constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor…

- Despre sistemul de irigații al Romaniei s-a scris in ultimele decenii atat de mult, iar autoritațile și-au luat atatea angajamente incat… nu s-a facut mai nimic. De altfel, din ultimele date rezulta ca doar aproximativ 24% din terenurile agricole beneficiaza de astfel de sisteme de irigații, insa majoritatea…

- Luna trecuta, livrarile Ford au scazut cu 6,9%, la 194.132 vehicule, ale General Motors au inregistrat un declin de 6,9%, la 220.905 unitati, in timp ce Fiat Chrysler a raportat un recul de 1%, la 165.903 vehicule. Anul trecut, vanzarile auto in SUA au scazut la 17,2 milioane de unitati,…

- Luna ianuarie a fost una excelenta pentru investitiile straine in Timis. Conform datelor oficiale ale Registrului Comertului, in luna ianuarie au fost inmatriculate 33 de noi firme cu participare straina la capital. Acestea au un capital social de 297.862 euro, ceea ce a clasat judetul…

- Județul Bacau a ocupat in anul 2016 locul al 32-lea in țara dupa soldul Investițiilor straine directe (ISD), conform unui studiu facut public de Banca Naționala. Valoarea soldului a fost de numai 142 de milioane de euro. Pentru acest studiu au fost cercetate statistic doar intreprinderile care au mai…

- Lucian Croitoru, consilierul pe probleme de politica monetara al guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei (BNR) ii raspunde intr-un comentariu pus pe site-ul de opinii al Bancii Centrale consilierului PSD pe probleme de macroeconomie, Cristian Socol, la un text al acestuia in care sustine ca BNR…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Societatea Nationala Inchideri Mine Valea Jiului ar putea primi in acest an un ajutor de stat in suma de 68,26 milioane lei pentru inchiderea minelor de carbune necompetitive, arata un proiect de Hotarare pus in dezbatere publica de Ministerul Energiei. „Ajutorul de stat in suma totala…

- România risca sa piarda 830 de milioane de euro de la UE. Constructia spitalelor regionale, mentionate în programul de guvernare, e pusa sub semnul întrebarii, deoarece proiectul are spune ca are mari întârzieri.

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a scazut cu 1,17% in decembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 658.556, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restante…

- Joi, 15 februarie, a avut loc lansarea oficiala in Romania a “Anului european al patrimoniului cultural”€ – una dintre cele mai importante surse de finanțare a restaurarii, consolidarii si conservarii monumentelor de patrimoniu. Finanțarea sprijina conservarea, protectia, promovarea și dezvoltarea obiectivelor…

- In perioada ianuarie – decembrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 6 464 milioane euro, comparativ cu 3 498 milioane euro in perioada ianuarie – decembrie 2016; in structura, balanta bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 774 milioane…

- Importurile au fost atat de mari, in 2017, iar exporturile atat de mici, incat deficitul de cont curent al Romaniei a ajuns la 6,464 miliarde de euro, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De…

- Investitiile straine in Romania au insumat 4,586 miliarde euro, pe anul trecut, comparativ cu 4,517 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2016. Pe de alta parte, contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 6,464 miliarde de euro in 2017, aproape dublu fața de 2016 cand acesta…

- Companiile straine extrag din Romania profituri de 5 mld. euro pe an Evolutia veniturilor din investitii directe si a participatiilor la capital intre 2013 si 2017 arata ca Romania a devenit o sursa substantiala de profituri pentru investitorii straini. Pentru prima data în ultimii 17 ani,…

- In Republica Moldova se efectueaza mai multe investiții straine. Astfel, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM), fluxul net de investiții straine directe in țara timp de 9 luni de la 2017 s-au ridicat la 136,46 milioane de dolari SUA, fiind in creștere de 1,5 ori fața de cel din perioada similara…

- "Problema studiilor MINESA asupra zonei campului de sonde și a terenurilor adiacente trebuie lamurita odata pentru totdeauna. Toate studiile MINESA cuprind din belșug sintagme de genul „exista posibilitatea”, „ e probabil”, „exista riscul” etc. etc. etc. Daca insa incerci sa afli care este…

- Doraly Expo Market, unul dintre cele mai mari parcuri comerciale specializate in articole pentru casa și produse alimentare din Romania, a achiziționat un teren cu suprafața de 15.000 mp, in Afumați, in vecinatatea imediata a parcului, cu acces la DN2. Achiziția face parte dintr-un plan de investiții…

- O companie americana- PHI Group a incheiat un acord cu un partener din Transilvania pentru a cultiva cannabis medicinal in sere si a construi un centru wellness pentru tratamente naturiste. Compania vor sa construiasca si o centrala electrica pe gaz si un parc industrial, potrivit adevarul.ro PHI Group,…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Industria (extractiva, prelucratoare si productia de energie electrica) aduna aproape 45% din soldul total al investitiilor straine directe (ISD) la finalul anului 2016, potrivit raportului anual publicat de BNR. Pozitia de lider al industriei in structura ISD-urilor nu a fost amenintata…

- Miele, compania numarul unu în producția de echipamente electrocasnice premium la nivel mondial, a încheiat anul 2017 cu o creștere de peste 6 milioane de lei a cifrei de afaceri. Investițiile în noul magazin din Constanța și primul Miele Shop in Shop din Capitala, alaturi de premierele…

- Biblioteca Digitala a Bucureștilor este din nou online, incepand de ieri, urmare a intervenției unei echipe de specialiști de la Compania Municipala Tehnologia Informației, care in ultimele saptamani a efectuat un audit amanunțit al sistemelor hardware și software care deservesc acest proiect. In acest…

- Boc: "Nu am renunțat la nimic din investițiile pe 2018". Totuși, un pod are de suferit Primarul Clujului susține la Realitatea FM ca nu s-a renunțat la nicio investiție pe anul acesta. "Nu am renunțat la nicio investiție pe 2018, am decis doar sa diminuam unele alocari și sa gradam alte…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,37 miliarde de euro in primele 11 luni din 2017, comparativ cu 3,65 miliarde de euro in perioada similara din 2016 (+19,8%), se arata intr-un comunicat transmis luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in noiembrie la 5,5 miliarde de euro, consemand un plus de 96% fata de ianuarie – noiembrie 2016 (2,8 miliarde de euro). In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 mld. euro,…

- Noi dezvaluiri socante despre politistul pedofil ies la iveala! Acesta are un frate geaman, care a lucrat tot in Ministerul de Interne, de unde ar fi fost dat afara pentru abateri disciplinare! Fratele geaman al pedofilului este acum politist local in Capitala!Citeste si: Milioane de euro,…

- In ultima sedinta de Consiliu Local, de la finele anului, s-a aprobat majorarea taxelor si impozitelor in Municipiul Ramnicu Valcea. Aceasta modificare se va resimti adanc in buzunarele localnicilor. Vinovate de „nota de plata” pe ramnicenii sunt obligati s-o plateasca se fac fostele administratii,…

- Exporturile au avansat cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele 9 luni din 2017, deficitul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- Romania a platit 1,263 miliarde euro, in 2017, catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP), la solicitarea Agerpres. Cea mai…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei…

- In al treilea trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 67,7%. Statisticile privind ocuparea sunt mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca,…

- Rezervarile de zboruri spre Cluj-Napoca au crescut cu 67% în ultimele 12 luni, în timp ce prețul biletelor de avion a scazut cu circa 17%. “Cu o scena artistica înfloritoare și atmosfera sa autentica, de teritoriu neexplorat, nu este de mirare ca tot mai mulți turiști vor…

- Numarul mediu de pensionari a scazut, in trimestrul III, cu 1.000 de persoane, ajungand la 5,224 milioane iar raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,224 milioane in al treilea trimestru al acestui an, in scadere cu 27.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pensia medie a crescut cu 8,2% intr-un an, la 1.106 de lei (234 euro), potrivit datelor publicate luni de Institutul National de…