- Investitiile straine directe au scazut in primele patru luni din 2019 cu circa 17% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,323 miliarde de euro, conform datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei, informeaza Agerpres.Citește și: BNR a dezvaluit cifrele dezastrului! Datoria…

- Romania a inregistrat, in primele doua luni, un nivel record al investitiilor straine directe, depasind un miliard de euro, cel mai ridicat nivel dupa criza economica, a declarat, ieri, in deschiderea sedintei de guvern, prim-ministrul Viorica Dancila, potrivit Mediafax. „As dori sa punctez cateva date…

- Investitiile straine directe au crescut cu 47% (332 milioane euro) in primele doua luni ale acestui an, la 1,036 miliarde euro, comparativ cu 704 milioane euro in perioada similara din 2018, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise luni AGERPRES. Participatiile la capital (inclusiv profitul…

