Investitiile straine au scazut cu 5,74% in primele noua luni din 2018

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3,517 miliarde euro, in perioada ianuarie - septembrie 2018, fiind mai mici cu 5,73% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat al Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Din aceasta suma, participatiile la capital (inclusiv…

- Romania pierde miliarde de euro gratuite de ani de zile și nu schimbam prespectiva capacitații noastre administrative, susține Dragoș Neacșu, membru al boardului Romanian Business Leaders (RBL), intr-o conferința de presa.

- Investitiile straine directe (FDI) pe plan global au scazut cu 41% in primul semestru din acest an, la 470 de miliarde de dolari, cel mai redus nivel din 2005, a apreciat luni Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD), transmite Reuters. Reforma fiscală promovată de…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,83 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, cu 37,8% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In primele opt luni ale anului trecut, deficitul…

- Investitiile straine directe au scazut cu 3,11% in primele opt luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 2,863 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR),...

- Primele trei țari din topul investitorilor straini in Romania cumulau 51,3% din soldul investițiilor straine directe (ISD), de la finele anului trecut, pana la 38,917 miliarde de euro, o creștere de 12,3% fața de anul anterior, reiese dintr-un studiu prezentat de Banca Naționala a Romaniei (BNR).In…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,811 miliarde euro in primele sapte luni ale acestui an, cu 15,6% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. In primele sapte luni ale anului trecut, deficitul contului…