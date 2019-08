Trei mari obiective de infrastructura rutiera din Gorj sunt tot in faza de organizare a licitației, in vederea desemnarii constructorilor sau a proiectanților. Este vorba de varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu, podul și parcarea din Defileul Jiului, de pe DN 66, precum și drumul expres Targu Jiu-Craiova. In ceea ce privește podul de peste […]