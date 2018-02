Investitiile in energie nu ar mai avea nevoie de subventii, daca ar exista stabilitate in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Energia regenerabila s-ar putea sustine si fara subventii, daca s-ar asigura predictibilitatea veniturilor prin reguli de piata care sa integreze noile capacitati si prin contracte pe termen lung, a declarat, marti, Claudia Brandus, presedintele Asociatiei Romane pentru Energie Eoliana (RWEA). Ea a…

- ♦ Investitorii straini se plang ca statul a avut in 2017 cele mai mici cheltuieli de investitii din ultimii 12 ani ♦ Dar nici ei nu s-au grabit sa bage bani in economia Romaniei. Anul 2018 trebuie sa fie un an al reluarii investitiilor – sustin in cor economistii. Insa este un mare semn…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat anul trecut 4,586 miliarde de euro, fata de 4,517 miliarde de euro in 2016, informeaza BNR intr-un comunicat redat de Mediafax. Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 3,822 ...

- Proprietarii de terenuri agricole necadastrate nu vor mai putea primi subventii europene incepand cu anul 2020, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, europarlamentarul Daniel Buda, membru al Comisiei pentru agricultura si dezvoltare rurala din Parlamentul European.…

- Comertul modern numara zece jucatori, dintre care sapte au afaceri care au sarit pragul de 1 mld. euro anul trecut. Pe fondul unei cresteri puternice a consumului si pe fondul deschiderilor de sute de magazine, anul trecut a fost unul dintre cei mai buni din istorie pentru comertul modern local. Profi…

- Aceasta iarna este diferita pentru locuitorii oraselului Cornesti. Copiii lor nu mai îngheata de frig si nici nu inhaleaza fumul de la carbunele folosit ani de zile pentru încalzirea gradinitei. Comunitatea a decis sa renunte la sistemul vechi de încalzire în favoarea unuia…

- Procesul care se desfașura de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe langa Banca Mondiala (ICSID) de la Washington in care Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer blocat de…

- Romania este tinta unei uriase investitii in energia regenerabila, care, daca va fi realizata, ne va aduce doua gigantice parcuri eoliene, cu o putere instalata totala de peste 1.000 MW, de departe cea mai mare instalatie de acest tip de la noi. Iar, daca va fi realizata, investitia nu va mai fi finantata,…

- Dupa cateva termene nerespectate, finalizarea lucrarilor de reabilitare a invelitorii, fațadei principale și a salii de spectacole a Filarmonicii de Stat din Arad nu mai este legata de o data fixa. Primaria se limiteaza acum sa anunțe ca „lucrarile de reabilitare a Palatului Cultural sunt la faza…

- Dobanzile bancare vor creste in continuare pe piata din Romania, in ritmuri moderate, desi in prezent asistam la o relativa stabilitate. Trendul este deja setat in aceasta directie nu doar in Romania, ci in intreaga lume, sustine presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin…

- Presedintele Camerei, Liviu Dragnea, a precizat, luni, dupa o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior din Ungaria, Peter Szijjarto, ca Romania este interesata de aprofundarea cooperarii sectoriale, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura. „Suntem…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a remarcat vineri ca apar primele micsorari salariale in invatamant, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat public ca salariile nu vor fi taiate, iar ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat joi ca „vor fi taieri si de 40% pentru unii angajati!”.…

- Specialiștii au vorbit recent, intr-o dezbatere organizata la București, despre stocare energiei electrice. De ce? Pentru ca in scurt timp omenirea va ramane fara combustibili fosili, petrol, gaze naturale și carbune. In acest context, va trebui sa ne reorientam catre energia electrica regenerabila…

- Economia romaneasca a atins nivelul maxim posibil in actualul ciclu economic, in prezent fiind necesar ca Guvernul sa realizeze cheltuieli eficiente si sa faca economii care sa pregateasca Romania pentru inevitabila incetinire sau scadere economica,...

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania a trimis un mesaj Guvernului Dancila. Ureaza succes noului Cabinet, dar se arata ingrijorat ca intr-un singur an s-au schimbat trei guverne si spune ca este nevoie de stabilitate. Ambasadorul a adaugat ca doreste sa aiba o intalnire cu premierul Viorica...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, luni, in plenul reunit. ca Viorica Dancila ”este un om civilizat, o femeie placuta si rezonabila, care are avantajul de a fi stat 9 ani, practic, departe de politica interna ”. Astept de la ea sa dea o noua dimensiune relatiilor cu UE”, a mai spus liderul…

- Unul dintre cei mai cunoscuți medici psihiatri din Sibiu, Ghiorghe Talau, a murit. A fost membru al Asociației Romane de Psihoterapie, al Asociației Romane de Psihiatrie și al Organizației Mondiale de Psihiatrie. Pe data de 8 februarie ar fi implinit 70 de ani. Ghiorghe Talau n-a nascut in 8 februarie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania trebuie sa se mentina ca pilon de stabilitate si predictibilitate, punctand ca trebuie continuata intarirea statului de drept. "Spuneam la intalnirea noastra de anul trecut, in contextul politic intern de atunci, ca din punct de…

- Masura vizeaza un numar aproximativ de 15.000 de programatori, in plus fata de cei scutiti pana in prezent. Cei care vor sa beneficieze de aceasta scutire trebuie sa faca dovada inscrierii in invatamantul superior. "Aceasta este o masura prevazuta in programul de guvernare, promovata de…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Comisarul european Corina Cretu sprijina investitiile in Romania Comisarul european Corina Cretu a aprobat investitii de peste 57 de milioane de euro pentru îmbunatatirea retelei de alimentare cu apa potabila în judetul Caras-Severin. Potrivit unui comunicat de presa, este…

- Opt sate din raionul Hincești și-au conectat instituțiile de invațamint și primariile la sistemele de incalzire pe biomasa, inlocuind astfel incalzirea cu gaze sau carbune. Doua dintre aceste localitați au apelat la energia verde in toate instituțiile publice. Inițiativa a fost susținuta prin Proiectul…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,37 miliarde de euro in primele 11 luni din 2017, comparativ cu 3,65 miliarde de euro in perioada similara din 2016 (+19,8%), se arata intr-un comunicat transmis luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in noiembrie la 5,5 miliarde de euro, consemand un plus de 96% fata de ianuarie – noiembrie 2016 (2,8 miliarde de euro). In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 mld. euro,…

- ”Trebuie sa asiguram in acest moment stabilitate in țara noastra. Sa nu uitam ca la inceputul anului 2019, Romania va asigura timp de șase luni preșesenția consiliului Uniunii Europene. Acest lucru trebuie sa fie facut foarte bine de noi toți, indiferent de ce parte a baricadei ne aflam. Trebuie…

- Sorin Grindeanu, fostul premier al României, a venit cu o prima reacție cu privire la scandalul din PSD. ”Trebuie sa asiguram în acest moment stabilitate în țara noastra. Sa nu uitam ca la începutul anului 2019, România va asigura timp de șase luni preșesenția…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate". …

- Minerii de Bitcoin si alte criptomonede ar putea avea nevoie anul acesta de 140 TWh de energie pentru a alimenta foamea pe care aceste instrumente financiare au starnit-o la nivel global. Nivelul este de peste doua ori mai mare fata de consumul annual de energie al Romaniei. “Energia necesara…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Intrebat despre masura taierii vagoanelor de catre CFR Marfa, Sorin Chinde spune ca ar fi fost bine daca banii obținuți astfel s-ar reinvesti in material rulant. "Daca banii folosiți din taierea acestor vagoane s-ar duce in material rulant nou, ar fi ok. Din ce am ințeles, de fapt banii aștia…

- AMR (Asociația Municipiilor din Romania) solicita Guvernului Romaniei menținerea promisiunii conform careia, ca urmare a modificarilor fiscale ce vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2018, bugetele autoritaților locale nu vor fi diminuate, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO de Comitetul…

- Comisia Europeana (CE) a notificat oficial Romania in ceea ce priveste ridicarea conditionalitatii tematice ex-ante privind transporturile (7.1 - Drumuri, 7.2 - Cai ferate si 7.3 - Alte tipuri de transport). Investitiile in infrastructura constituie o piatra de temelie pentru dezvoltarea sociala a tarii.…

- Peste 60% din investitiile publice din Romania sunt create prin fonduri europene, a declarat, luni, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, in cadrul "Galei Fondurilor Structurale

- Sistemul de legiferare din Romania si contextul international extrem de “exploziv” reprezinta principalele riscuri pentru sectorul bancar romanesc in 2018, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Potrivit acestuia, in 2017 sistemul bancar s-a consolidat…

- Anunt extrem de important al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in privinta investitiilor straine din tara noastra. BNR spune ca investițiile straine au crescut la 4,09 miliarde de euro, in primele zece luni de anul acesta, de la 3,4 miliarde de euro, in perioada similara de anul trecut.Citește…

- Datoria externa totala a crescut cu 1,39 miliarde de euro in perioada ianuarie-octombrie a acestui an, potrivit Bancii Naționale a Romaniei (BNR). „Datoria externa pe termen lung a insumat 69 559 milioane euro la 31 octombrie 2017 (73,8 la suta din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,1 la suta…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele zece luni ale anului un deficit de 5,3 miliarde euro, comparativ cu 2,83 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, a anuntat joi BNR. Ca structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite…

- S-a daramat o paradigma, aceea ca in permanenta vor scadea preturile la energie. Sunt diverse conjuncturi care pot genera o crestere punctuala a pretului. Cei care nu au resurse financiare sa sustina astfel de fluctuatii, cine nu poate intra in insolventa cum am vazut, spune Bogdan Nicolae Badea,…

- Sanatateabuzoiana.ro demareaza, astazi, seria poveștilor de viața ale pacienților cu afecțiuni cronice pentru care boala a insemnat o noua etapa de viața, in care au decis sa se implice pentru cauza celor aflați in suferința. Sanatateabuzoiana.ro va informa, saptamana trecuta, despre un proiect demarat…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea i-a solicitat Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, vicepremierul Paul Stanescu, sa prezinte masurile concrete pe care le are in vedere astfel incat dezastrul privind investitiile publice din anul in curs sa nu se mai repete in…

- Piata de media din Romania va creste cu 11% anul acesta, la 407 milioane euro, iar in 2018 se va majora cu circa 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book realizat de Agentia Initiative, evolutia depasind usor prognoza realizata la lansarea raportului, in luna iunie, cand…

- "Pe 5 decembrie 2017, Consiliul UE a adoptat o decizie prin care constata ca Romania nu a adoptat masuri concrete pentru corectarea devierii bugetare semnificative. A fost emisa o noua recomandare, revizuindu-se recomandarea adresata deja Romaniei in cadrul procedurii privind devierea semnificativa.…

- Bugetul de stat pe 2018 intra saptamana aceasta in dezbaterea Guvernului. Vicepremierul Marcel Ciolacu a declarat intr-o intervenție la Europa FM , ca se spera ca investitiile sa fie mai mari cu peste 25%, fața de anul acesta. Premierul Mihai Tudose a discutat, luni, cu vicepremierul Marcel Ciolacu…

- Investitiile totale atrase in cadrul programului se ridica la 300.000 de euro, iar intr-o prima etapa vor fi instruiti 30 de directori din scolile romanesti. "Academia de Leadership si Management scolar este primul program de acest fel din Romania si isi propune dezvoltarea abilitatilor de leadership…

- Aceasta ar insemna ca vom avea cea mai mare redevența pe ape imbuteliate din Uniunea Europeana, potrivit unui proiect de lege pentru reglementarea sistemului de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale, spun producatorii, care acuza si o serie de confuzii si probleme…

- Dacian Cioloș spune ca a remarcat cateva "inexactitați" in ceea ce privește realizarile guvernarii PSD-ALDE. "Veniturile publice au crescut cum au crescut și salariile: pe hartie! Pentru prima data, Guvernul PSD-ALDE a introdus subvențiile pentru agricultura de la UE in venituri, ca sa dea…

- Romania nu mai e capabila sa-și țina specialiștii in țara. Țara noastra ocupa locul 61 din 63 de țari in clasamentul capacitații de a crește, de a reține și atrage oameni talentați. E o cadere de cinci poziții fața de anul trecut. Investițiile in dezvoltarea forței de munca scad, programele…