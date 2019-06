Investițiile imobiliare continuă trendul ascendent Piata locala de investitii s-a situat peste cea din Slovacia, care a ajuns la 86,5 milioane de euro in primele trei luni ale anului, dar sub pietele din Cehia, Austria si Polonia, fiecare realizand volume investitionale de peste 700 de milioane de euro. Cea mai importanta tranzactie vizeaza sectorul spatiilor comerciale si consta in achizitionarea la nivel national a portofoliului de parcuri de retail al Prime Kapital, de catre MAS Real Estate, printr-un acord de 113 milioane de euro.



''Am asistat la un prim trimestru mult mai bun decat in 2018, cand in primele trei luni nu s-au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iulius Town este dezvoltat de companiile IULIUS si Atterbury Europe si reprezinta cea mai mare investiție in real estate din regiune, in valoare de peste 220 milioane de euro. Prima sa etapa de dezvoltare se afla in curs de finalizare si va include cea mai mare zona de retail din afara Bucurestiului,…

- Operatorul francez de televiziune cu plata Canal+ a anuntat luni achizitionarea rivalului european M7, intr-o tranzactie estimata la aproximativ un miliard de euro (1,12 miliarde de dolari), de la firma de private equity Astorg, transmit agențiile internaționale. În urma achiziţiei, Canal+…

- Peste jumatate dintre cetațenii europeni, inclusiv 58% dintre romani, sunt de parere ca UE se va dezintegra in urmatorii 20 de ani, iar trei din 10 europeni considera exista posibilitatea reala a unui conflict intre țarile UE, arata un sondaj comandat de Consiliul European pentru Relații Externe,…

- In Moldova, salariul minim garantat in sectorul real al economiei a crescut in mai 2019 cu 165 de lei și a constituit 2775 de lei pe luna (aproximativ 138 de euro). Un nivel comparabil al salariului minim se inregistreaza in Ucraina – 4173 de hrivne sau aproximativ 142 de euro.Potrivit…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, se va afla, miercuri si joi, in vizita in Polonia, pentru Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004, dar si pentru a participa la ceremonia comemorativa de la Birkenau. La conferinta…

- Intr-un interviu dat unui ziar polonez,președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca susține sancțiunile Bruxelles-ului aplicate Poloniei și Ungariei ca raspuns la incalcarea statului de drept. Deși Juncker este recunoscut pentru modul jovial in care face politica și chiar l-a numit,…

- Bine doar pentru partidele mari! Romania cere cele mai multe semnaturi pentru a candida la europarlamentare. Conform Legii 33/2007, partidele politice, aliantele electorale si organizatiile apartinand minoritatilor nationale sunt obligate sa depuna la BEC o lista de 200.000 de sustinatori, iar candidatii…

- In contextul in care, in Romania, pentru a se inscrie la alegerile europarlamentare un partid are nevoie de 200.000 de semnaturi, Remus Borza atrage atenția ca acest prag se numara printre cele mai ridicate din Uniunea Europeana. „Romania are o legislație draconica prin care ingradește foarte…