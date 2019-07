Investiţiile Huawei din Polonia vor fi influenţate de rolul său în dezvoltarea reţelelor 5G Producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei intentioneaza sa investeasca trei miliarde zloti (793 milioane dolari) in Polonia in urmatorii cinci ani, insa amploarea investitiilor ar putea fi influentata daca firma chineza va avea un rol in dezvoltarea retelelor 5G, a declarat luni un oficial de la divizia poloneza a grupului Huawei, transmite Reuters.



La finele lunii mai, Guvernul american a decis sa impuna restrictii Huawei, acuzand cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii ca este vulnerabil la implicarea in activitati contrare cu securitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

