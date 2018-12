Investiții URIAȘE într-o zonă strategică a României Portul Constanța incearca sa se orienteze, pe langa tranzitul de marfuri, pe alte doua direcții. Operarea produselor petroliere și transportul Ro-Ro. “Devenim din ce in ce mai interesați de petrol pentru rute alternative la Marea Mediterana. Discutam de ce vine dinspre Asia, care ar putea trece prin Georgia și sa ajunga in Romania. Discutam pe ceea ce se intampla pe zona Turciei și, nu in ultimul rand, ceea ce se intampla in Golf. De aceea noi ne-am bucurat și am apreciat prezența doamnei prim ministru in Golful Persic”, a declarat, pentru EVZ, directorul general al Administrației Porturilor Maritime… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

