Investiții noi în stațiunea Borsec Stațiunea Borsec este la un pas de a-si redobandi statutul de statiune balneara pe care l-a pierdut in urma cu mai bine de 20 de ani. Pe langa partia de schi care functioneaza de cateva sezoane, pana la sfarsitul anului se va deschide o noua baza de tratament, welness si spa. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

