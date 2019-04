Stiri pe aceeasi tema

- Localitați din trei judete din sudul tarii se afla miercuri sub cod galben de ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), scrie Mediafax.Localitațile vizate sunt in județele Giurgiu, Teleorman și Gorj, atentionarile nowcasting fiind in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si chiciura, valabila in mai multe localitati din judetele Giurgiu si Teleorman, informeaza Agerpres.Citește și:Accident GRAV in județul Suceava cu 9 victime - Microbuz, impact…

- Medicii au confirmat alte sapte decese cauzate de gripa, fiind vorba despre bolnavi din judetele Giurgiu, Galati, Teleorman, Constanta, Cluj si Olt. Numarul total al deceselor cauzate de gripa in acest sezon ajunge astfel la 79

- Duminica dimineața, la ora 07.00, erau nealimentate cu energie electrica 123 localitați din 13 județe, fiind afectați 78.480 de consumatori finali, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI). "Din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica, conform situației distribuitorilor de electricitate,…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne - pompieri, politisti si jandarmi - au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru inlaturarea efectelor vremii severe inregistrate in 16 judete si in Bucuresti. Potrivit unui comunicat de presa al MAI este vorba despre judetele Arges, Braila, Buzau,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit, vineri, atenționarea cod galben de ploi, polei și ninsori la munte pana sambata, la ora 14.00, extinzand și numarul județelor afectate de aceste fenomene.Județele vizate sunt Caraș Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, din cauza carosabilului ud si a temperaturilor in scadere exista riscul aparitiei poleiului pe mai multe artere rutiere din judetele Buzau, Calarasi, Giurgiu si Teleorman.In judetul Buzau, pe anumite portiuni…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica, 20 ianuarie, noi atentionari nowcasting cod galben de ceata densa, in municipiul Bucuresti si in 12 judete din regiunea Munteniei. Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 20.00, indeosebi in zona preoraseneasca a Capitalei, ceata va…