Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile in reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda nu se justifica financiar, iar subiectul este extrem de sensibil si din punct de vedere politic, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si manager de Fond, Fondul Proprietatea, potrivit Agerpres."Investirea…

- Investing in reactors 3 and 4 of the Cernavoda nuclear power plant are not financially justified, and the subject is politically extremely sensitive, Johan Meyer, Franklin Templeton Investments CEO and Fondul Proprietatea portfolio manager told a news conference on Wednesday.Investing in reactors…

- Investitiile in reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda nu se justifica financiar, iar subiectul este extrem de sensibil si din punct de vedere politic, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si manager de Fond, Fondul Proprietatea. …

- "Investirea in reactoarele 3 si 4 nu are sens din punct de vedere financiar sub nicio forma. In al doilea rand, faptul ca partenerul chinez acum face obiectul unor sanctiuni in Statele Unite ar face ca acest subiect sa fie extrem de sensibil din punct de vedere politic pentru Nuclearelectrica si…

- Conferinta va fi sustinuta de Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si Manager de Fond.Pe 30 mai 2019, actiunile Fondului Proprietatea (FP) au atins un nou record, de 1,0150 lei, cu 15% peste valoarea de 0,8830 lei pe actiune inregistrata la sfarsitul anului trecut si cu 138%…

- Directorul general al Oracle Romania, Sorin Mindrutescu s-a retras din functiile detinute in Comitetul Reprezentantilor si in Comitetele Consultative ale Fondului Proprietatea, dupa cum se arata...

- Fondul Proprietatea avertizeaza asupra consecintelor deosebit de grave pentru profitabilitatea Hidroelectrica si performanta generala a companiei care vor rezulta direct din implementarea Ordinului ANRE nr. 10/2019 cu privire la metodologia de stabilire a preturilor si cantitatilor de energie electrica…

- Introducerea riscului de furtuni in polița de asigurare obligatorie Foto: Arhiva. Pâna la sfârsitul anului, polita de asigurare obligatorie a locuintei ar putea include acoperirea unui nou risc, cel al pagubelor produse de furtuni, conform reprezentantilor Autoritatii de Supraveghere…