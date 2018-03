Stiri pe aceeasi tema

- Judetului Timis i s-a dus vestea ca poate asigura un numar impresionant de locuri de munca, in sectoare dintre cele mai diverse. Din acest motiv, in ultima vreme... The post Ai carte… nu intotdeauna ai parte! Absolvenții școlilor postliceale iși gasesc mai repede serviciu decat cei cu facultate appeared…

- Comuna Boldur dispune de patru camine culturale, cate unul in fiecare sat aparținator. Conform viceprimarului... The post La ce mai folosesc caminele culturale appeared first on Renasterea banateana .

- Doua lucrari de anvergura se apropie de finalizare in comuna Lovrin. Este vorba despre strandul exterior si despre... The post Doua lucrari de anvergura se apropie de finalizare in comuna Lovrin appeared first on Renasterea banateana .

- Programul national de sustinere a microindustrializarii are in acest an un buget de 86,2 milioane de lei, fiind cu circa 12 milioane de lei mai consistent decat... The post Mai multi bani la dispozitia IMM-urilor cu proiecte de microindustrializare appeared first on Renasterea banateana .

- Aeronava Ryanair care a decolat, sambata seara, de pe aeroportul Milano Bergamo nu a putut ateriza pe Aeroportul International din Oradea... The post Zbor cu emoții! O aeronava Ryanair care zbura de la Milano la Oradea a aterizat la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat care a incendiat casa mamei sale, pentru a se razbuna pe aceasta, este cercetat de polițiști. Timișeanul, in varsta de 41 de ani... The post Un timisean a incendiat casa mamei sale, in semn de razbunare… appeared first on Renasterea banateana .

- Șase persoane sunt internate in momentul de fața la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” cu simptome... The post Șase persoane la spital, din cauza gripei appeared first on Renasterea banateana .

- Panica in familia "carcotasului" Serban Huidu. Autoritatile au facut deja anuntul oficial. Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal ... The post Lovitura pentru familia lui Serban Huidu appeared first on Renasterea banateana .

- Marius Sadoveac a decis sa revina in Liga Nationala dupa doua sezoane petrecute la echipa franceza Tremblay. Handbalistul timisorean... The post Timisoreanul Marius Sadoveac, din nou in alb-violet appeared first on Renasterea banateana .

- Ca in fiecare an, din bugetul local se aloca sume pentru obiective mai mari sau mai mici care pot fi finanțate din aceasta sursa. The post Noi parcari, trotuare, statii de autobuz si… mai multa lumina, in cateva localitati timisene appeared first on Renasterea banateana .

- Davide Astori, 31 de ani, capitanul Fiorentinei, a murit fulgerator sambata noapte. Astori era in cantonament cu echipa... The post Șoc in Italia! Capitanul Fiorentinei a murit azi-noapte, in camera de hotel appeared first on Renasterea banateana .

- Teatrul Național "Mihai Eminescu" din Timișoara a fost nominalizat cu productia "Rambuku" de Jon Fosse pentru "Cel mai bun spectacol"... The post Nominalizari timisorene la Gala Premiilor UNITER appeared first on Renasterea banateana .

- O eleva de clasa a XII-a, de la Liceul Teoretic "Sfintii Kiril si Metodii" din Dudestii Vechi, a obtinut locul I la Concursul interjudetean... The post Performanta notabila pentru o eleva din Dudestii Vechi, coordonata de o profesoara din Sannicolau Mare appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare privind gerul naprasnic ce se va abate, incepand de astazi... The post Schimbare dramatica a vremii! Un nou avertisment al meteorologilor appeared first on Renasterea banateana .

- Timișoreanul Dan Negru i se ofera lui Gigi Becali, pe post de portar, venind și cu o demonstrație in acest sens. In timpul unui meci dintre Barcelona și Chelsea... The post Timisoreanul Dan Negru a prins mingea sutata de Messi (video) appeared first on Renasterea banateana .

- O tanara in varsta de 27 de ani, data in adoptie in SUA la varsta de un an, incearca sa-si gaseasca familia biologica din tara. Aceasta a facut apel pe un grup... The post O tanara din vestul tarii, infiata in America, cere ajutor sa-si gaseasca familia appeared first on Renasterea banateana .

- Cladirea Abatorului a fost construita intre anii 1904-1905, dupa planurile arhitectului Laszlo Szekely, pe un teren viran situat intre cartierele ... The post Fostul abator al Timișoarei, tot cu soarta indecisa appeared first on Renasterea banateana .

- La inceputul acestei luni, reprezentanții companiei aeriene Blue Air au anunțat ca, incepand cu data de 17 februarie, vor renunța la doua dintre... The post Este cert: doua rute vor fi anulate la Aeroportul International Timișoara! appeared first on Renasterea banateana .

- Una dintre cele mai austere comune timisene incepe sa se modernizeze. Localitatea a fost, de-a lungul timpului, parasita de mulți localnici... The post Una dintre cele mai austere comune timisene incepe sa se modernizeze appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii din Giroc au reusit sa-l identifice pe principalul suspect in cazul unui incident de o cruzime iesita din comun, petrecut in 16 ianuarie 2018. The post Individul care a schingiuit cainele in Giroc si-a recunoscut fapta! Ar fi maltratat si alte animale appeared first on Renasterea banateana…

- Politistii din Giroc au reusit sa-l identifice pe principalul suspect in cazul unui incident de o cruzime iesita din comun, petrecut in 16 ianuarie 2018. The post Nemernicul care a schingiuit cainele in Giroc, tarandu-l cu masina, a fost prins appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii locali, jandarmii și cadre ale Secției 2 au vizitat, in weekend, mai multe cluburi din oraș, pentru verificarea modului in care reprezentanții... The post Forțele de ordine au facut ravagii prin cluburile din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- In Dudestii Vechi, o comuna bogata si cocheta, aflata in vestul judetului, exista o multime de traditii care au supravietuit timpului. The post Corul din Dudestii Vechi, traditia care trebuie dusa mai departe appeared first on Renasterea banateana .

- Calitatea mierii romanesti a determinat investitorii francezi sa faca demersurile in vederea amenajarii unui depozit de preluare a produselor apicole la ... The post Centru international de colectare a mierii, in Banat appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii anunta ca temperaturile diurne va fi in continuare peste mediele perioadei. In weekend, vor fi ploi și, trecator, indeosebi ... The post PROGNOZA METEO pentru URMATOARELE ZILE. Vreme schimbatoare, temperaturi ridicate, ploi, lapovita si ninsori appeared first on Renasterea banateana .

- Panica intr-o familie din localitatea Vladimirescu, unde o casa in care se aflau trei copii a luat foc. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații ... The post Trei copii lasați singuri acasa au dat foc la locuința in timp ce incercau sa gateasca appeared first on Renasterea…

- Patru noi sali de clasa va avea Liceul Teoretic "Vlad Tepes" din Timisoara in urma unei investitii a carei materializare va incepe in curand. The post Liceul „Vlad Tepes” va avea patru noi sali de clasa appeared first on Renasterea banateana .

- Sambata dimineața, in jurul orei 10, o femeie de 38 de ani a fost taiata in zona gatului, de o alta femeie. Victima a suferit o plaga taiata ... The post Femeie taiata la gat intr-o piața din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Libraria Carturesti - Mercy va gazdui joi, 8 februarie, la ora 19, o intalnire de gratie cu unul dintre cei mai importanți și apreciați scriitori contemporani ... The post Intalnire cu Octavian Soviany, la Carturesti appeared first on Renasterea banateana .

- La Timisoara se va deschide prima parcare supraetajata realizata de administratia locala. Cel putin asta a promis primarul Nicolae Robu, care a declarat... The post Parcari supraetajate la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Informare de ultima ora a meteorologilor! In intervalul 2 februarie, ora 22 – 3 februarie, ora 20, vom avea parte de intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie. In cursul nopții de vineri spre sambata (2/3 februarie) și pe parcursul zilei de sambata…

- Politistii efectueaza 30 de perchezitii in Timis si in alte zece judete, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. Cele 30 de perchezitii au loc in Timis, Bucuresti, Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea,…

- In mai putin de cinci luni, motorina s-a scumpit cu aproape un leu pe litru, motivele fiind supraacciza si cotatiile internationale pentru barilul de petrol. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20%…

- Vești bune pentru pacienții diagnosticați cu cancer care se trateaza la Timișoara. Ministerul Sanatații va achiziționa un aparat necesar in terapia bolii. ”Este vorba de un accelerator liniar care il va inlocui pe cel vechi, cu care am avut mai multe probleme, defectandu-se de cateva ori. Sunt in jur…

- Trei oameni au murit sambata in urma unui grav accident rutier produs pe DN7, in apropiere de localitatea Oraștie, judetul Hunedoara. In accident au murit un tanar de 19 ani din Oraștie, fiu al unui agent de poliție, și doi soți de 60 și 59 de ani din județul Alba. Cei trei și-au pierdut viața dupa…

- Istoricul Neagu Djuvara a murit joi, 25 ianuarie 2018, la varsta de 101 ani. El obișnuia sa iși serbeze ziua de naștere de doua ori, pe 18 august pe calendarul vechi si pe 31 august conform noului calendar. Istoricul Neagu Djuvara a avea 101 ani. 45 i-a trait in afara tarii, in exil. Abia dupa 1989…

- Moneda nationala a continuat si in aceasta saptamana sa se deprecieze in fata principalelor valute. Cursul de 4,6679 lei pentru un euro, afisat de Banca Nationala marti, reprezinta un nou minim istoric pentru moneda autohtona, care a scazut si in raport cu dolarul american, cotat la 3,8116 lei, dar…

- 2018 este un an in care comuna Lovrin va culege roadele muncii din ultimii ani. Astfel, va fi finalizat caminul cultural, o lucrare impresionanta, de anvergura unui adevarat palat, care a necesitat multe eforturi din partea comunitatii. Caminul va putea organiza evenimente dintre cele mai diverse, fiind…

- Avertisment de ultima ora al meteorologilor. A fost emis un cod galben de fenomene periculoase in mai multe judete din vestul, sudul si estul tarii. Potrivit specialistilor meteo, vant puternic, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, lapovita, ninsori abundente, viscol, dar si temperaturi extreme,…

- Florita Bolos, controversata judecatoare din Ineu, a fost eliberata conditionat. Asta chiar daca a stat dupa gratii numai trei luni de zile din condamnarea de sapte ani (?!) pe care a primit-o in data de 31 octombrie 2017. La numai doua saptamani distanta de la momentul in care Inalta Curte de Casatie…

- Miros pestilențial, clanțe rupte, robinete stricate și hartie igienica atarnata pe langa coșurile de gunoi, cam așa se prezinta toaletele de pe autostrada Timișoara – Lugoj. Atunci cand acestea sunt deschise – pentru ca se intampla uneori ca, din diferite motive, ușile sa fie incuiate – oamenii ar trebui…

- Timișorenii care duc dorul șantierelor de anvergura din oraș nu se vor plictisi nici in acest an. Primarul Nicolae Robu a explicat ca proprietarii domeniului Solventul și-au achitat toate datoriile fața de statul roman, astfel ca nu mai exista nici un motiv pentru menținerea sechestrului pe proprietațile…

- O comuna aflata la o distanța de doar 18 kilometri de municipiul Timișoara, adica in zona periurbana a acestuia, și-a dezvoltat doua noi zone rezidențiale, una in nord-est, alta in nord-vest. Intre ele se afla deocamdata o porțiune de pașune intinsa pe cateva hectare. In aceste cartiere noi, infrastructura…

- Timișoara nu inseamna doar zona centrala, cu asfalt, parcuri intreținute și ronduri cu flori. Multe zone din cartierele marginașe ale urbei seamana mai degraba cu sate uitate de lume, cu strazi pline de gropi, fara trotuare și fara transport in comun. Desigur, din peisaj lipsesc și magazinele, restaurantele,…

- Pana la sfarșitul acestei luni, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) preia de la fermieri cererile de plata și deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul masurii privitoare la plațile privind bunastarea animalelor. Sunt așteptați la agenție atat…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani și o luna, pentru savarsirea infractiunii de deținere de droguri de mare risc fara drept. In data…

- Primarul Francisc Boldea pare ca și-a adus aminte de vremurile cand era profesor la ”Bredi” și striga catalogul. El cere sa fie sancționați absenții nemotivați de la ședința extraordinara de Consiliu, ultima din anul trecut, in care s-a discutat soarta caii de acces in Cartierul Militari. ”In 28 decembrie…

- Urbea de pe Bega se va putea lauda, destul de curand, si cu un muzeu al cafelei, dedicat memoriei timișoreanului care a ramas in istorie ca inventator al expressorului. Noul punct muzeal Francesco Illy va fi amenajat intr-unul dintre fostele castele de apa ale orașului și le va da vizitatorilor prilejul…

- Soferii vor avea parte de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput…

- Judetul Timis va avea o noua maternitate, care va rivaliza cu clinicile occidentale. Aceasta va fi amplasata in perimetrul Spitalului Judetean, langa Casa Austria si va fi realizata din fonduri europene, in baza programului transfrontalier Romania-Ungaria, cu o valoare de 12 milioane de euro. Dupa ce…