Se anunța investiții in Turism. Ministerul are bani pentru a finanța trei proiecte care vor viza modernizarea Delfinariului din Constanța, a unui parc balnear la Ocna Sibiului dar și un punct de salvamont din Paltiniș. Delfinariul Constanța are o valoare de 26 de milioane de lei, unde noi o sa finanțam 70% din investiția de baza. La Ocna Sibiului investiția este de 9,8 milioane de lei, aici o sa finanțam un procent de 90%. Consiliul Județean Sibiu are o investiție de 3,5 milione de lei, la baza de salvamont iar contribuția ministerului o sa fie de 85%. Sunt bani putem sa finanțam aceste proiecte, a…