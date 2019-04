Investitii inteligente la Cozmesti INEDIT…Cateva investitii ale primarului Sima Hristache reusesc sa aduca primaria Cozmesti in topul comunelor in care banii sunt cheltuiti cu cap. Un panou cu date istorice, la intrarea in comuna si in fata primariei sau o statie de combustibil pentru microbuzele scolare si utilajele primariei, sunt cateva din investitii. De asemenea, de ieri, a inceput [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

