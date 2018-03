Stiri pe aceeasi tema

- Construita in 1940, cladirea Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Cluj va fi reabilitata si modernizata cu 19 milioane de euro, prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, urmand sa fie dotata, printre altele, cu telefoane speciale pentru nevazatori si cu rampe si lifturi pentru persoanele cu…

- Miliarde de euro sunt puse la dispoziție de Uniunea Europeana pentru proiecte de cercetare. Totodata, exista și un fond de imprumut in care rambursarea este mai relaxata, gandita special pentru proiectele științifice. Companii din Belgia sau Germania au realizat proiecte de cercetare ambițioase in studiul…

- F. T. In cursul saptamanii precedente, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii din cadrul inspectoratelor județene din țara au efectuat peste o suta de percheziții domiciliare și au pus in aplicare 58 de mandate de…

- Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța un nou apel de la Fondul European de Investiții (FEI) prin care bancile din Romania vor putea finanța cu 93,87 milioane de euro proiecte de investiții ale fermierilor dar și ale antreprenorilor care vor sa dezvolte la țara afaceri neagricole.

- „CET Arad SA a fost inclusa in anul 2013 in Planul Național de Investiții din sectorul energetic, pentru acordarea unui numar de 628.848 de certificate verzi (in valoare de aproximativ 12 milioane de euro) aferente investiției „Centrala de cogenerare cu turbina pe gaze și recuperare de caldura”.…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect de 50,68 milioane lei, finantat din fonduri externe nerambursabile, pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii…

- Școala de Fotbal Bogdan Stelea se redeschide. Noile module de antrenamente incep pe 19 martie. Stejarii Country Club lanseaza noile module de antrenamente de fotbal (1 luna sau 3 luni) incepand cu data de 19 martie. Cursurile sunt dedicate copiilor cu varsta cuprinsa intre 7 și 11 ani și sunt coordonate…

- De la demararea PNDR 2014-2020 și pana in prezent, AFIR a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Cele mai multe investiții apicole au fost finanțate prin intermediul submasurii 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici), pentru care AFIR a semnat 1.502…

- Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat acordarea de imprumuturi intragrup in valoare de 520 milioane lei, pentru finantarea planului de investitii al anului 2018, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ''Consiliul de Administratie…

- Faza a doua a constructiei autostrazii Sebes-Turda a fost aprobata de Comisia Europeana, iar proiectul are o valoare de peste 272 milioane euro asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), se...

- MOL Romania, filiala locala a grupului MOL, a finalizat construcția terminalului GPL in Tileagd, județul Bihor. Investiția in noua instalație care se intinde pe o suprafața de peste 10.000 metri patrti, a depașit 2,3 milioane euro. Terminalul, care este perfect operațional, cuprinde 4 rezervoare GPL…

- REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE duminica, 4 martie 2018: REZULTATE LOTO 4 martie 2018: Loto 6/49: 17, 40, 3, 31, 19, 41 REZULTATE LOTO 4 martie 2018: Loto 6/49 suplimentar: 20, 40, 19, 32, 39, 29 REZULTATE LOTO 4 martie 2018: LOTO 5 din 40: 30, 17,…

- In judetul Constanta au fost autorizate la plata, in campania 2017, avansuri si plati finale in valoare totala de 107,76 milioane de euro destinate finantarilor pentru agricultura. Pe urmatoarele doua locuri in topul judetelor din perspectiva finantarilor din fonduri europene si bugetul national…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Consiliul Local Galati a aprobat la ultima sedinta indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Cresterea Performantei Energetice si Reabilitare Termica Cresa nr. 36 si Cresa nr. 1” urmand ca municipalitatea sa incerce sa obtina finantare europeana pentru reabilitarea acestora. Bugetul local va…

- Politistii de frontiera in comun cu procurorii au destructurat vineri, 23 februarie, un grup criminal organizat specializat in trafic international de droguri si au ridicat 84 kilograme de heroina. In schema infractionala sunt vizati cetatenii Turciei, de etnie curda, care organizau si efectuau transporturi…

- Aproximativ 120 de kilometri de drumuri judetene din Vrancea vor fi modernizati total in urmatorii trei ani, cu bani de la Uniunea Europeana. Este vorba despre proiecte finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Regional.

- Comisia Europeana ofera finantari de 340 de milioane de euro pentru dezvoltarea tehnologiei blockchain in urmatorii doi ani, insa in Romania nu exista nicio initiativa de acest fel la nivel guvernamental, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO), remis, marti, AGERPRES.…

- „Administrația PNL condusa de Gheorghe Falca ne-a obișnuit in ultimii ani cu politica sa falimentara, de a ingropa Aradul in datorii, in loc sa apeleze la fonduri europene nerambursabile. Din pacate, nici 2018 nu face excepție, iar cei care au avut curiozitatea sa rasfoiasca bugetul municipiului…

- Gabriela Firea a anuntat vineri ca vor fi construite doua spitale zonale in Sectoarele 3 si 6, cu aproximativ 300 de paturi. Costurile se ridica la 60 de milioane de euro, iar in cazul in care acestea nu vor putea fi acoperite din bugetul municipalitatii, se va opta pentru un parteneriat public-privat.…

- Romania a reușit inca o performanța negativa, legata de unele fonduri europene pe care Uniunea Europeana ni le pune la dispoziție. Deși autoritațile centrale s-au laudat ani la rand ca atragem tot mai mulți bani europeni, pe anumite programe operaționale, adevarul este unul dezastruos. Și daca ne uitam…

- Grupul Electrica a realizat ȋn anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 de milioane de lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru 2018 un plan-record de investitii, in valoare de 900 de milioane de lei.

- In urmatorii trei ani, in judetul Vaslui se vor asfalta sau reabilita peste 700 de kilometri de drumuri judetene. 200 kilometri de drumuri se vor reabilita ca urmare a castigarii de catre Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a 14 proiecte pe drumuri pe PNDL 2, care reprezinta 102 kilometri. Prin proiectul „Drumului…

- Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007 – 2013. Este vorba despre zece proiecte din domeniile transport, managementul deseurilor, infrastructura de apa si prevenirea dezastrelor naturale.”Aceste proiecte…

- Cele mai multe facturi de decontat au venit la CAS Brasov din Franta, Germania si Spania. Total: 4,6 milioane de lei, pentru 5.300 de cazuri. 227 mii lei au cheltuit, anul trecut, spitalele din Brasov pentru ingrijirile acordate strainilor care au avut nevoie de asistenta medicala, in…

- In 2017, militarii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava au avut peste 11.600 de iesiri la interventii, iar in 18 cazuri alarmele s-au dovedit a fi false. De asemenea, s-au inregistrat 125 de intoarceri din drum și 173 de deplasari fara interventie. Anul trecut, pe raza județului s-au inregistrat…

- Fondatorul ClujHub ofera pana la 4 milioane de euro proiectelor de viitor in tehnologie Un nou fond de investitii, inițiat de fondatorul ClujHub, Cristian Dascalu, in parteneriat cu investitori din Romania și din Dubai, a adunat 26 de milioane de euro pentru sustinerea unor start-up-uri din tehnologia…

- In cadrul actiunilor desfasurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, in ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.000 de evenimente, au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale si au constatat peste 700 de infractiuni.Pentru…

- Valoarea totala a proiectului este de 10.547.934,07 lei din care finantarea nerambursabila este reprezentata de suma de 9.732.363,31 lei. Proiectul se desfasoara pe o perioada de 30 luni, iar locatia implementarii este situata in Oradea, Str. Iosif Vulcan nr. 11, jud. Bihor. Obiectiv:…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Salubris Alba a inregistrat un numar de șapte oferte in cadrul procedurii de achiziție publica privind concesionarea colectarii și transportul ...

- Guvernul britanic va anunta joi ca isi va spori cu 44,5 milioane de lire sterline (50,5 milioane de euro) contributia financiara pentru Calais si zona de coasta franceza pentru a intari securitatea la frontiera, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Acesti bani trebuie investiti in ameliorarea…

- Aleșii locali suceveni au aprobat ieri ca investiții de 25 de milioane de lei sa fie demarate, iar unele chiar și finalizate, anul acesta, prin contractarea unui credit de 25 de milioane de lei.Aceștia au decis sa dea o alta destinație creditului de 25 de milioane de lei aprobat in 2016 pentru ...

- Asociatiile de producatori din Uniunea Europeana, inclusiv din Rominia, pot accesa si in anul 2018 fonduri europene pentru promovarea produselor agroalimentare pe pietele internationale, Comisia Europeana anuntand, vineri, ca va acorda anul acesta o finantare de 169 de milioane de euro pentru aceste…

- Zona Marii Negre beneficiaza de un plan de amenajare a spatiului maritim, realizat in colaborare cu Bulgaria, prin intermediul unui proiect finantat din fonduri europene, informeaza joi Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene intr-un comunicat de presa remis…

- Comisia Europeana a transferat Romaniei 454,06 milioane euro, reprezentand rambursarea de fonduri solicitate prin cererile de plata intermediare transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. …

- Casa Cuza Voda, parte a Muzeului de Istorie din Galați, va fi inchisa publicului pentru 27 de luni, perioada in care urmeaza sa fie consolidata, restaurata și reamenajata printr-un proiect european cu o finanțare totala de 2,66 milioane de lei; dintre acestia, 2,4 milioane de lei sunt finanțare nerambursabila…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei a fost…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…