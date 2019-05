Investiţii în staţiunile balneare: Beneficiarii pot primi până la 200.000 de euro de la stat. Condiţii Guvernul a aprobat joi instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru finanțarea Programului de investitii, modernizare si dezvoltare a infrastructurii in statiunile balneare sau balneoclimatice. Alocarea financiara nerambursabila este de maximum 200.000 euro, pentru fiecare beneficiar, reprezentand maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectelor. Programul guvernamental are scopul sa stimuleze și […] Citește Investitii in statiunile balneare: Beneficiarii pot primi pana la 200.000 de euro de la stat. Conditii in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

- Guvernul a aprobat joi instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru finanțarea Programului de investitii, modernizare si dezvoltare a infrastructurii in statiunile balneare sau balneoclimatice. Programul...

