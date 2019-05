Investiții în Sistemul Național Antigrindină Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in sedinta de Guvern de miercuri a fost aprobata o Hotarare prin care se aproba obiectivele etapei a XX-a 2019 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024 si se stabilesc fondurile necesare ce se asigura de la bugetul de stat.



"Pentru finantarea acestor investitii se aloca suma de 36.700.000 lei credite de angajament, din care credite bugetare in valoare de 29.600.000 lei", precizeaza MADR.



Astfel, vor fi finantate studii,…

Sursa articol: dcnews.ro

