- O companie suedeza este interesata sa investeasca in Republica Moldova intre 20 și 50 milioane de euro.Declarația a fost facuta de Anders Jarlskog, directorul general al companiei suedeze Euro Finans, in cadrul intrevederii cu ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.

- In cadrul vizitei de lucru a ministrului Economiei și Infrastructurii la București, acesta s-a intalnit cu conducerea Transgaz. Chiril Gaburici și reprezentanții Transgaz au discutat despre demararea lucrarilor de construcție a conductei de transport gaze naturale Ungheni-Chișinau.

- Ministerul Economiei și Infrastructurii a stabilit un nou termen de dare in exploatare a drumului Chișinau-Ungheni: finele anului 2019. Asta, dupa ce, cu jumatate de an in urma, in septembrie 2018, Serviciul de presa al Administrației de Stat a Drumurilor anunța ca ultima porțiune de drum de pe acest…

- Autoritatea Aeronautica Civila (AAC) a Republicii Moldova a emis Directiva de siguranța aeronautica Nr. 01 – 12/03/2019 cu privire la suspendarea operațiunilor aeriene cu aeronave de tip Boeing 737-8 și 737-9. Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, susține ca pentru spitalele regionale un ordin de incepere aproximativ poate fi dat la finele anului viitor. De asemenea, ea a mai spus ca pregarirea unui asemenea proiect poate sa dureze și patru ani.Citește și: VIDEO FABULOS Un tanar afacerist…

- Transgaz și Banca Europeana de Investiții (BEI) au semnat, la Luxemburg, contractul de finanțare pentru proiectul de interconectare Ungheni – Chișinau, în valoare de 38 de milioane de euro. „Este un proiect foarte important pentru Republica Moldova, care va permite asigurarea…

- Peste 200 de elevi nu au ajuns la scoala, iar mai multe localitati au ramas fara energie electrica. In zona centrala a tarii, stratul de zapada masoara 19 centimetri. Informatia a fost comunicata vineri, 11 ianuarie, in sedinta celulei de criza, care a fost convocata de ministrul Economiei, Chiril Gaburici.…