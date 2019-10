Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile alocate – dar necheltuite – pentru Spitalul Municipal Bacau și alte investiții nederulate sau blocate ar urma sa acopere datoria de aproape 8 milioane de lei pe care Primaria o are la Ministerul Dezvoltarii. Consilierii locali... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consilierii municipali din Buzau au aprobat, luni, intr-o sedinta extraordinara, gradul de crestere al tarifelor la apa si canalizare pana in anul 2025. Cresterile vin dupa ce Compania de Apa din Buzau va primi aproximativ 290 de milioane de euro, finantare europeana, pentru investitii in serviciile…

- Daca anul acesta s-au facut auzite destul de multe voci nemultumite de oferta estivala a Strandului Neptun, se intrevad sperante pentru un viitor mai bun. Municipalitatea pregateste investitii de peste 7,5 milioane de euro in baza de agrement de pe malul Muresului. Consilierii locali municipali…

- Cu 22 de voturi „pentru” și abținerea consilierilor județeni PNL proiectul prin care se pune la dispoziție amplasamentul de la Giroc pentru realizarea viitoarei sali polivalente a „trecut”. Consilierul județean PNL Viorel Coifan a intrebat daca cei de la „CNI au solicitat in mod expres acest teren…

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați in sedinta extraordinara, marți, 13 august, de la ora 13.00, cu șase proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat investiții in sisteme de iluminat in oraș, dar și premierea unei albaiulience in varsta de 100 de ani. Proiectul ordinii de zi: 1. Proiect…

- Consilierii județeni liberali au transformat ședința ordinara de ieri a Consiliului Județean Vrancea intr-un spectacol de circ ieftin, de cea mai proasta calitate. Cu ifose de persoane cu pretenții, liberalii au facut un spectacol politic lamentabil, dorind sa transforme sediul administrației județene…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni marți, 13 august, de la ora 15, in cadrul unei ședințe ordinare pe luna august. Pe ordinea de zi se afla 10 proiecte de hotarare, insa aceasta poate fi suplimentata. 1. Proiect de hotarare privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale și…

- Consilierii opoziției din comuna Vladimirescu au incercat sa convinga consiliul local sa voteze accesarea de fonduri prin Fondul de Dezvoltare și Investiții instituit de Guvernul Romaniei pentru reabilitarea a doua școli. Deși masura ar fi fost una cu un impact pozitiv asupra creșterii calitații procesului…