Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va investi 11 milioane de lei in doua proiecte care prevad modernizarea peroanelor de tramvai 41 precum si instalarea unui sistem de informare a calatorilor in statiile liniei de tramvai 21. Proiectele au fost aprobate in sedinta CGMB de joi.

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca 11 milioane de lei in doua proiecte care prevad modernizarea peroanelor de tramvai 41 precum și instalarea unui sistem de informare a calatorilor in stațiile liniei de tramvai 21. Proiectele se afla pe ordinea suplimentara a ședinței CGMB de joi, informeaza…

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca 11 milioane de lei in doua proiecte care prevad modernizarea peroanelor de tramvai 41 precum si instalarea unui sistem de informare a calatorilor in statiile liniei de tramvai 21. Proiectele se afla pe ordinea suplimentara a sedintei CGMB de joi.

- Accident spectaculos in noapte marți spre miercuri, in Capitala. Un barbat in varsta de 29 de ani a plonjat cu bolidul de lux in raul Dambovita, dupa ce a vrut sa vada cat de performanta e mașina. Acesta a pierdut controlul volanului pe podul de la Timpuri Noi. Accidentul a avut loc la putin timp dupa…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a continuat, marți seara, seria de atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Intr-un interviu pentru TVR 1, Firea a reiterat faptul ca nu a beneficiat de sprijinul lui Dragnea pentru proiectele primariei și a vorbit și despre cum erau facute numirile in Guvern. …

- O inițiativa legislativa propune ca o zi din an sa fie ziua fara mașini in Capitala. Inițiativa, care aparține unui consilier al Primariei Capitalei, presupune ca in ziua de 22 septembrie, timp de 10 ore sa circule in București doar ambulanțe, poliția, pompierii și transportul in comun.

- Primaria Capitalei va investi 200.000 de lei pentru montarea unui gard pe o portiune a liniei de tramvai 32 astfel incat masinile sa nu mai patrunda pe linie, potrivit unui proiect votat, joi, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti.