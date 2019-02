Investitii imobiliare in 2019: Sfaturi si recomandari Specialistii sunt circumspecti in ceea ce priveste evolutia pietei imobiliare in anul 2019. Chiar si asa, domeniul imobiliar este unul profitabil daca investesti dupa o reteta bine pusa la punct.



In ultimii ani constructia de ansambluri rezidentiale noi a explodat in principalele orase din tara. Se contruiesc blocuri dupa blocuri si cartiere intregi de case la periferia oraselor mari sau in localitatile invecinate. Reteta acestor investitii imobiliare este una de succes, deoarece tot mai multe persoane cauta sa se stabileasca intr-un cartier linistit, dar care sa fie totusi in apropierea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

