- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat ca in cazul in care Parlamentul nu va aproba noua configurație a cabinetului Dancila, Guvernul va veni cu o noua varianta, ”pana convingem Parlamentul ca țara trebuie totuși sa fie guvernata”. ”Vom merge saptamana viitoare in Parlament sa cerem votul…

- 'Inca negocierile exista intre diferite grupuri, asteptam sa vedem ce se va intampla la Senat saptamana viitoare, marti va fi ales noul presedinte al Senatului si vedem daca componenta grupului ALDE se va modifica, va fi desfiintat sau se va infiinta alt grup (...) Ziua de marti va fi una interesanta.…

- ARAD. Dupa aproape trei ani, cateva guverne schimbate și negocieri dure, ALDE a decis sa paraseasca PSD și sa renunțe la Guvernare. Decizia luata la inceputul acestei saptamani nu doar ca lasa PSD fara o majoritate, dar poate fi o șansa pentru opoziție sa se coalizeze impotriva social-democraților.…

- Intrebat daca este surprins de numirea noilor miniștri, analistul politic Bogdan Chirieac a raspuns: ”Da, este surprinzator pentru ca, de un an și jumatate, domnul președinte Iohannis este intr-o greva prezidențiala și nu exista lege sau inițiativa a Guvernului, fie ca e vorba de remaniere…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, marti, ca viitoarele masuri economice ale Guvernului vor fi luate doar dupa o prealabila consultare cu partenerii sociali, potrivit agerpres.ro."Am vorbit de masuri, masurile economice, dar vrem sa avem un dialog, sa vedem impactul acestor masuri, sa vedem…