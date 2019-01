Investitii de milioane de euro la Bucosnita

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Vasile Paval are in vizor, pentru anul 2019, demararea procedurilor in vederea realizarii a doua investiții extrem de importante, nu doar pentru pentru orașul pe care il pastorește, ci și pentru alte regiuni ale județului. Este vorba despre regularizarea raului Delea și varianta rutiera ocolitoare…

- Legislativul din Cugir a aprobat recent, Documentatia tehnico economica, faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Reabilitare si mansardare cladire bloc alimentar si birouri – Spitalul orașenesc Cugir”. Scopul principal al acestui proiect este de a contribui la imbunatatirea…

- Sportul romanesc este pe butuci, dar din cand in cand cate o investiție mai da o gura de aer. Compania Nationala de Investitii (CNI) a anuntat ca a semnat contractul pentru construcția unei noi sali polivalente.Citește și: Ion Iliescu, atac EXPLOZIV la adresa lui Liviu Dragnea, in Le Figaro:…

- Compania Naționala de Investiții a anunțat un nou proiect important pentru sportul romanesc. CNI a anunțat ca azi a semnat contractul privind proiectarea și execuția lucrarilor unei Sali Polivalenta in Constanța. Sala va costa 68 de milioane lei (n.r. 14,6 milioane de euro) și va avea o capacitate…

- Pana la sfarsitul acestui an, se vor finaliza lucrarile de modernizare si dotare a Caminului Cultural din Solduba, demarate in baza unui proiect finantat de Compania Nationala de Investitii, in valoare de 600.000 de lei. Lucrarile si dotarile care au facut obiectul acestui proiect sunt urmatoarele:…

- Dupa aprobarea, saptamana trecuta, a ultimelor modificari la proiectul de execuție și la structura finanțarii, ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat joia trecuta. Dupa o mobilizare ampla de oameni și utilaje pe amplasament la inceputul proiectului, luni Selina-Trameco incepuse sapaturile pentru…

- Un numar de sapte locuinte protejate si doua centre de zi pentru persoanele cu dizabilitati urmeaza sa fie infiintate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, printr-un proiect finantat de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, in valoare…

- “Documentatia tehnica care înseamna studiu de fezabilitate, proiect tehnic, proiect de executie, design, maparea serviciilor este în cuantum de 120 de milioane de euro pentru toate cele trei spitale. (…) Costul constructiei si al dotarii fiecarui spital în parte ne…