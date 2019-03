Investiţii de miliarde de lire pentru oraşele pro-Brexit Premierul britanic Theresa May va prezenta luni un plan de investitii in valoare de 1,6 miliarde de lire sterline pentru stimularea cresterii economice in comunitatile care sustin Brexit-ul, despre care ministrii afirma ca nu reprezinta o mita pentru a obtine sprijin in parlament pentru acordul ei cu UE, relateaza Reuters. Asa-numitul 'The Stronger Towns Fund', din care unele detalii au aparut in presa luna trecuta, este vazut de multi drept o parte integranta a eforturilor lui May de a obtine sprijin pentru acordul ei de Brexit de la parlamentarii de opozitie laburisti care reprezinta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

