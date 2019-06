Stiri pe aceeasi tema

- E-Distribuție Muntenia a planificat pentru acest an proiecte de investiții in valoare de 62,6 milioane de lei in rețelele de medie și joasa tensiune din București, Ilfov și Giurgiu, pentru a imbunatați calitatea serviciului de distribuție de electricitate și siguranța in alimentare pentru circa 160.000…

- Satul Valea Lupului din comuna Baru va beneficia de investiții de circa 7 milioane de lei. Autoritațile locale demareaza proiectul de extindere rețea de alimentare cu apa și extindere rețea de canalizare in satul Valea Lupului, proiect a carui valoare este de 6.859.603 lei. “Pentru realizarea…

- Reteaua de distribuție a gazului din judetul Alba va fi modernizata pe o lungime de circa 20 kilometri. Cele mai ample lucrari de investitii se vor derula anul acesta la Teius si Alba Iulia. Un numar de 9 proiecte de investitii, cu o valoare totala de circa 7,5 milioane de lei sunt planificate pentru…

- Guvernul se reuneste luni in sedinta, pe ordinea de zi figurand aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon" si pentru modernizarea drumurilor nationale DN 1S si DN 2. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Executiv, pe ordinea…

- Cinci persoane, dintre care 4 au fost retinute, banuite de furtul unor acumulatori cu capacitate mare de stocare au fost saltate de politistii calaraseni, in urma unor perchezitii efectuate in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu.

- Alimentarea cu energie electrica va intrerupta temporar, marti, in anumite zone din Bucuresti si judetele judetele Ilfov si Giurgiu, ca urmare a lucrarilor anuale de reparatii si de intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare ale E-Distributie Muntenia. …

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca va aloca investitii in valoare de 17 milioane de lei la spitalul de urgenta din Giurgiu, in urma vizitei efectuate de ministrul Sorina Pintea. Fondurile vor fi investite in aparate de imagistica medicala, in reabilitarea spitalului, dar si pentru atragerea resursei…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, joi, ca, in cursul saptamanii viitoare, va fi semnat contractul de automatizare pentru Magistrala 5 de metrou, iar intreg procesul va fi finalizat pana la finele acestui an, informeaza Mediafax.Citește și: Metrorex va achiziționa 13 trenuri…