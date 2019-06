Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce presa centrala a relatat ca CE Oltenia a demarat procedure pentru conformarea la cenințele de mediu doar a patru grupuri, doua de la SE Turceni și doua de la SE Rovinari, oficialii companiei au emis un comunicat de presa in care arata ca toate cele 11 grupuri din cele patru centrale vor respecta…

- Edilul anunta ca daca sefii companiei miniere nu se vor ține de promisiuni și nu le vor pltati cetațenilor din Roșia de Amaradia banii pe uzufruct pe anul 2017 pana pe 13 mai, va aduce oamenii din comuna la Targu-Jiu in fata sediul CE Oltenia. Luni, doi membri ai Directoratului CE Oltenia, Daniel Burlan…

- Directoratul CE Oltenia a dat, pe 21 martie, hotararea cu numarul 23 prin care se stabilește implementarea masurilor de identificare pentru reducerea numarului de ore suplimentare inregistrate de salariații societații. Mai exact, hotararea impune directorilor subunitaților ori sucursalelor CEO și conducatorilor…

- A inceput reabilitarea la Caminul Cultural din satul Rasova, comuna Balești! Valoarea investiției este de aproximativ 130.000 de euro și este finanțata din fonduri europene. Edilul Madalin Ungureanu iși dorește ca prin acest proiect sa readuca in actualitate horele de odinioara. De asemenea, un alt…

- Edilul a obtinut o finantare de 100 de mii de euro pentru realizarea unui centru multifunctional modern ce va putea fi folosit si de persoanele cu dizabilitati. Ion Ciocea a semnat, saptamana trecuta, contractul de finantare. Edilul anunta ca centrul social pe care-l va construi va fi dotat si cu piscina,…

- Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 7 si 15 grade, iar cele minime se vor situa, in general intre -4 si 6 grade, cu cele mai scazute valori in depresiunile Carpatilor Orientali, informeaza ANM. IN BUCURESTI Vremea va fi normala termic. Cerul va mai avea innorari in cursul zilei, dar conditiile…

- Edilul orașului Turceni, Cristina Cilibiu a semnat recent un contract de finanțare in cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020. Investiția se refera la modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale a claselor I-VIII Stramba-Jiu și realizarea unui teren de sport. Prin implementarea acestui contract…

- Șapte primari din județul Gorj se alatura protestului pentru construirea de autostrazi, la provocarea omului de afaceri Stefan Mandachi, din Suceava. Edilul municipiului Targu-Jiu a facut anunțul pe pagina sa de Facebook. „Ma alatur demersului inițiat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi. Lipsa…